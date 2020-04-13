Новый курс доллара, урезание зарплат, безработица и низкие доходы: Рада утвердила новый бюджет

Верховная Рада 249 голосами 13 апреля в целом приняла решение переписать бюджет страны на 2020 год (чтобы посмотреть поименное голосование, дочитайте новость до конца). Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.

Решение поддержали 226 нардепов от "Слуги народа" и 15 членов группы "Довіра".

Украинцев в 2020-м ждет подорожание доллара, существенный рост цен и масштабная экономия. Зарплаты чиновникам, нардепам и госменеджерам урежут, а украинцы столкнутся с безработицей и падением доходов. Экономика впервые за несколько лет существенно сократится.

Подробнее о том, как и для чего пересмотрели бюджет страны, читайте в материале OBOZREVATEL.

Новый макропрогноз

ВВП (прогноз на 2020 г.) сократится на 3,9%;

цены вырастут на 8,7% (ранее планировали 5,6%);

курс гривни составит 29,5 грн/$ (вместо 27 грн/$);

средняя зарплата за месяц – 11 тыс. грн (с учетом инфляции не изменится в сравнении с 2019 годом);

уровень безработицы – 9,4% (на 1,3% процентный пункт больше, чем в 2019 г.);

доходы бюджета сократятся на 120 млрд грн;

дефицит бюджета может вырасти в 4 раза (более 200 млрд грн).

С учетом обновленных показателей выполнить бюджет на 2020-й невозможно. При этом в пояснительной записке к описанным изменениям добавили: уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы.

Что и как изменят:

образование и наука – минус 3 млрд грн;

льготы и субсидии – минус 8,2 млрд грн;

Государственный фонд регионального развития – минус 2,6 млрд грн;

Госслужба статистики – минус 1,2 млрд;

развитие территориальных общин – минус 1,8 млрд грн;

Министерство культуры – минус 7,2 млрд грн;

здравоохранение – минус 922 млн грн;

Государственное агентство инфраструктурных проектов – минус 959 млн грн;

увеличили на 2 млрд грн доходы госбюджета от Нацбанка (от 40,7 до 42,7 млрд грн);

уменьшили бюджет на Фонд борьбы с коронавирусом – с 97,06 млрд до 64,67 млрд грн;

увеличили расходы на выполнение решений судов международных инстанций (на 1,08 млрд грн);

выделили 4,9 млрд грн на Фонд регионального развития;

ограничили месячные доходы руководителям, членам набсоветов, нардепам, судьям и прокурорам – не больше 47 тыс. грн в месяц.

Кому урежут зарплаты

На время карантина судьи, прокуроры, чиновники и даже народные депутаты должны получать зарплаты в размере до 10 минималок (47 тысяч гривен) – говорится в документе.

"Указанное ограничение не применяется при начислении заработной платы лицам, которые непосредственно задействованы в мероприятиях, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19 , вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и которые участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в том числе в Операции Объединенных сил (ООС)", – говорится в обновленном бюджете.

Что поменялось с предыдущим проектом

Фонд на борьбу с коронавирусом снизили на 2 млрд (теперь 64,9 млрд грн);

аграриям вернулись дотации в размере 4 млрд грн (хотели 2,5 млрд);

на Национальную службу здоровья выделили 15,8 млрд грн;

на 29,7 млрд грн увеличили бюджет Пенсионного фонда;

на обслуживание госдолга выделили дополнительно 3,3 млрд грн.

Нашли деньги на аграриев и биатлонный комплекс

Несмотря на урезание расходов, некоторые необязательные траты оставили. К примеру, новый бюджет предусматривает выделение городскому совету Яремче в Ивано-Франковской области 70 млн гривен на строительство биатлонного комплекса."Субвенция из государственного бюджета городскому бюджету Яремче (для Поляницкого сельского совета) на строительство современного биатлонного комплекса в с. Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области", – сказано в сообщении.

Также оставили 4 млрд грн для аграриев. Эти деньги в качестве поддержки традиционно получают украинские агрокомплексы.

Пересмотр главного финансового документа в таком виде не поддерживает оппозиция. К примеру, пятый президент Петр Порошенко заявил, что предложения правительства по секвестру бюджета уничтожают достижения реформ, которые внедрялись в течение 2014-2019 годов – в частности, децентрализации, реформы образования и медицинской системы.

"131 млрд внешних заимствований украинского государства базируются исключительно на кредитах международных финансовых организаций, в первую очередь МВФ. "Европейская солидарность" была де-факто единственной политической силой, которая требовала, чтобы рассмотрения предложений по секвестру бюджета, который сделала власть, обязательно предшествовал рассмотрению банковского закона, который есть в перечне вопросов получения Украиной транша МВФ и по защите Украины от дефолта", – напомнил Порошенко.