Новый доллар, пенсия и зарплата: что нужно знать украинцам о бюджете на 2020-й

Украинцы в следующем году будут работать на долги государства. Несмотря на обещания "Слуги народа", расходы на чиновников на 2020 год практически не сократили, а социальные стандарты увеличили незначительно.

Обещанные реформы в бюджете пока еще не отображены. Но вот рекордные выплаты по кредитам почувствуют на себе все. Вместо развития экономики, достойных зарплат и пенсий, сотни миллиардов гривен уйдут на обслуживание и погашение огромных долгов.

OBOZREVATEL собрал для вас главные цифры из бюджета на 2020 год, которые затронут каждого украинца.

27 грн/$ – столько в среднем будет стоить доллар

Почему этот курс надо знать, но его не стоит ждать?

Прогнозы правительства по курсу практически никогда не сбываются. Для примера, год назад Минэкономразвития публиковал прогноз, что доллар будет стоить 29,4 грн к декабрю 2019-го. И вот последний месяц года на носу, а курс – меньше 25 грн/$.

Зарплаты в Украине

Загвоздка в том, что если доллар в 2020-м в среднем будет дешевле 27 грн, то бюджет выполнить не удастся (в валюте получаем кредиты, в валюте платят акцизы и т.д). Значит, придется урезать расходы или брать больше кредитов.

1/3 госбюджета пойдет на долги

Что это значит?

Более 420 млрд грн (вся доходная часть – 1,093 трлн) потратят на погашение и обслуживание госдолга. Это те миллиарды, которые могли бы пойти на строительство дорог, повышение зарплат бюджетников, перерасчет пенсий, дешевые кредиты для бизнеса.

Это наши с вами налоги, которые вместо развития экономики и поддержки базовых социальных потребностей уходят на долги. К примеру, социальные расходы урезали на 12,5 млрд грн (чуть ниже – читайте подробнее).

4723 грн – минимальная зарплата в 2020-м

Почему так мало?

Минималку повысят всего на 540 грн. Хотя прошлый Кабмин обещал 5-5,5 тыс. грн. Они пообещали и ушли в отставку. Из старой гвардии остался только глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова. Последняя и занималась бюджетом, но рекомендации своего экс-шефа Владимира Гройсмана не выполнила.

Что это значит для простых работающих? Если вам будут платить меньше 4723 грн, можно смело требовать повышения. А если и это не поможет – жаловаться на работодателя в Инспекцию труда. Но главное: резкого роста зарплат ждать не стоит.

На 9-16% – вырастут зарплаты бюджетников

И кому добавят?

Учителям повысят на 9%, полицейским и Нацгвардии – на 10%. Более существенное повышение заложили для пограничников – 15%. Повышение, заявили в МВД во время презентации бюджета, позволит привлечь профессиональные кадры.

Учитывая, что инфляция (рост цен) по самым оптимистичным прогнозам составит около 5%, реальная зарплата, например, учителя, увеличится всего лишь на 4% за год.

На субсидии выделили 47 млрд грн. Денег может не хватить

И что?

Тарифы, как уже писал OBOZREVATEL, вырастут, а вот денег на субсидии дадут меньше. В 2019-го выделили 55 млрд. За счет чего можно добиться экономии? Единственный способ – сократить число получателей. И хотя в Кабмине такие намерение опровергают, экс-министр соцполитики Андрей Рева уже обратил внимание:

Формулу расчета скидки меняют. Теперь же украинцы будут отдавать на коммуналку не 15%, а 20% своего дохода.

Подводные камни бюджета

Взлета экономики не будет

С ростом ВВП на 3,7% Украине понадобятся десятки лет, чтобы достичь экономического уровня Польше. А именно такой показатель заложен в бюджете, хотя Кабмин обещал за 5 лет прибавить аж 40%.

ВВП показывает эффективность и благосостояние граждан. Чем он меньше в перерасчете на душу населения, тем меньше денег и возможностей у каждой семьи. И такой скромный рост означает только одно: эпоха бедности в 2020-м явно не закончится.

Дороги и аэропорты под большим вопросом

В планах Кабмина восстановить 15 аэропортов за 5 лет. А в 2020-м выделили всего 1 млрд на ремонт взлетной полосы. И этого хватит только на треть работ. То есть обещают 15 аэропортов, но пока что выделили средства на третью часть одной взлетной полосы.

А вот с дорогами ситуация обратная. Как рассказал OBOZREVATEL бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечает: в 2019-м на строительство четырех 4 км потратят 50 млрд грн. А в 2020-м на те же 4 км – уже 74 млрд. Главный вопрос: неужели строительство за год подорожает на 24 млрд грн?

Денег на пенсии не хватит

В 2019-м на Пенсионный фонд в сумме выделили 182 млрд грн. А в следующем планируют всего 173 млрд. Экс-министр Андрей Рева считает, что в такой ситуации денег на осовременивание выплат просто не хватит.

К слову, и в самом бюджете предусмотрели очень скромный рост выплат. Так, пенсии увеличатся 1 июля с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн.

Бюджет нового Кабмина – бюджет осторожного должника, который не решается на резкие изменения своей жизни. А чтобы хоть как-то погасить долги, приходится отдавать кредиторам больше, чем тратишь на развитие и собственное здоровье. И хотя в своих речах новые политики говорили о либеральных принципах, экономическом прорыве и новых возможностях, первую серьезную проверку бюджетом они не прошли.

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