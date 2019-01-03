Сами виноваты: озвучен прогноз по контрабанде сигарет в Украину

Рынок контрафактного табака в Украине не уменьшится, несмотря на повышение акцизов. Причина в том, что государству до сих пор не удается успешно администрировать оборот табачных изделий.

Об этом в эфире ObozTV рассказал финансист Василий Горбаль. По его словам, объемы потерь украинской экономики из-за контрафактных сигарет не меняется уже годами.

"Об этом опосредованно говорят даже эти редкие сообщения правоохранительных органов про задержание очередной партии контрафактной продукции, или про арест производства и т.д." – пояснил Горбаль.

Он подчеркнул, что государство фактически само благоприятствует большому объему нелегального рынка. Дело в том, что Украина закрывает глаза на серьезные проблемы, связанные с теневой экономикой.

"Так что, когда тот же вице-премьер Кубив говорит о том, что теневая экономика снижается... Но ведь есть сектор, где мы на самом деле можем получить дополнительные доходы в бюджет, довольно серьезные, но государство слабо администрирует этот рынок", – подвел итог финансист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году акциз на табачные изделия в Украине повысят дважды: в январе на 20%, в июле – еще на 9% (на уровень инфляции за прошедший год). Так, повышение с 1 января 2019 года табачного акциза на 20% будет произведено в рамках выполнения обязательств Украины, взятых при подписании соглашения с ЕС. Такими темпами финансовая нагрузка на курильщиков будет расти ближайшие несколько лет, пока не достигнет минимальных европейских показателей.

По оценкам экспертов, январское повышение акциза на 20 "европроцентов" отразится на ценах на потребительском рынке в апреле, а июльское – на "инфляционные" 9% – к октябрю 2019-го. По подсчетам OBOZREVATEL, пачка сигарет в 2019-м в зависимости от сегмента подорожает примерно на 3-7 грн.

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