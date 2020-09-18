Новые зарплаты, огромный дефицит и скандалы: Кабмин начал презентовать бюджет Украины на 2021-й

Кабинет министров 18 сентября представляет бюджет страны на 2021 год в Верховной Раде. Среди главных новшеств: огромный дефицит, недостаточные расходы на медицину и образование и скромные рост зарплат.

OBOZREVATEL собрал главные цифры и разобрался, как новшество повлияет на жизнь каждого украинца.

Как изменятся доходы украинцев

С января минимальную зарплату для украинцев повысят до 6000 грн, а с июля 2021-го – до 6500 грн. Такое решение уже анонсировалось правительством. При этом, как уже писал OBOZREVATEL, реальный уровень минимальной заработной платы должен быть не менее 8000 грн.

Прибавку также получат и пенсионеры. Все украинцы старше 75 лет смогут получать дополнительно до 400 грн. С 2020 года такое же правило начало действовать для украинцев возрастом от 80 лет. Кстати, доплаты для таких украинцев продолжаться и в этом году (по 500 грн), но при условии, что их выплата не выше средней зарплаты.

Кроме того, с этого года начали индексировать выплаты ежегодно 1 марта. Индексация будет происходить как минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.

Как изменится минимальная пенсия:

с декабря 2020 года – 1769 грн;

с июля 2020 года – 1854 грн;

в декабре 2020 года – 1934 грн.

Как изменится максимальная пенсия:

с декабря 2020 года – 1769 грн;

с июля 2020 года – 1854 грн;

в декабре 2020 года – 1934 грн.

А вот для прокуроров зарплаты могут даже снизиться. Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, вопреки законодательству проектом вводится искусственно определенная расчетная величина – прожиточный минимум для исчисления должностных окладов прокуроров. Отмечается, что установленный для прокуроров размер – 1 тыс. грн.

"Уменьшение наполовину заработной платы прокуроров и возможные последствия этого не только нивелируют анонсированные повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые по результатам проведения аттестации подтвердили свою квалификацию и порядочность, но и ставят под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом", – заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Среди неприятных новшеств – в бюджете урезают расходы на субсидии. На этот раз они должны составить 36,6 млрд грн (в 2020 году 39,3 млрд). Стоит отметить, что есть несколько причин для снижения расходов.

Формулу расчета субсидии изменили так, что каждой семье придется платить больше. А некоторым – на 500 грн больше. Новшество вступило в силу, однако изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона.

Все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Допустим, что совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут).

В новой же формуле вместо 15% установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввели прошлой зимой, получила бы субсидию на 342 грн меньше. Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

"Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь", – говорит OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Как изменятся цены и на что потратят деньги

Впервые за несколько лет в Украине значительно вырастут цены. Если раньше Национальной банк стремился к инфляции в 5%, то в следующем году "отпустит" ее до почти 7,3%. С одной стороны, такой рост цен позволит улучшить показатели ВВП, а с другой – ударит по доходам самых малообеспеченных украинцев.

Как отмечает аналитик Владимир Мазуренко, в первую очередь такая ситуация коснется украинцев, которые имеют самые низкие доходы.

"Если посмотреть на структуру потребления, то мы увидим, что в первую очередь инфляция влияет на потребление наименее оплачиваемых. Я бы сказал, что стоит в первую очередь о них и говорить", – рассказывает Мазуренко.

Главные показатели:

Рост ВВП – 4,6%

Инфляция – 7,3%

Среднемесячная зарплата – 13600 грн

Уровень безработицы – 9,2%

Курс, который заложен в бюджете – 29,1 грн/$.

Баланс доходов и расходов бюджета:

Доходы – 1,071 трлн грн

Расходы – 1,350 трлн грн

Дефицит – 270 млрд грн

Рост доходов – 9,4% (по сравнению с 2020 годом)

"В бюджете заложены беспрецедентные расходы на медицину – 156 млрд грн. На 27 млрд грн больше, чем в этом году. Это позволит в следующем году на 30% поднять зарплаты врачей. Повысит качество предоставления медицинских услуг и позволит улучшить оснащение больниц", – сказал глава правительства Дмитрий Шмыгаль.

Баланс доходов и расходов бюджета:

Доходы – 1,071 трлн грн

Расходы – 1,350 трлн грн

Дефицит – 270 млрд грн

"Голодные" культура, медицина и экология

Нардеп Ярослав Железняк также раскритиковал "финт" с выделением денег на культуру, который по факту оказался урезанием почти в два раза: "Они говорят, что выделили деньги на культуру, на еще какие-то расходы. Давайте скажем честно: они забрали 5 млрд грн, а затем добавляют с барского плеча 2,8 млрд, не говоря нам о том, что они недофинансируют культуру".

Подобным образом Минфин обошелся с медициной. По закону ее финансирование должно быть на уровне не меньше 5% ВВП. При ВВП в 4,5 трлн грн должно быть выделено 225 млрд грн, тогда как в бюджете заложили 156 млрд грн.

А на охрану окружающей среды Минфин вообще не дал денег. По данным СМИ, это стало причиной демарша министра экологии Романа Абрамовского во время голосования за бюджет на заседании Кабмина.

"Это при том, что в Украине существует водный дефицит, а предприятия нерационально расходуют воду и платят за нее копейки, – объяснил OBOZREVATEL экономист Алексей Кущ. – Мы уже не та страна, у которой полно озер с чистой водой. Даже Днепр мелеет и посреди реки начинает расти камыш. Так что экология – это не та статья расходов, от которой можно безболезненно отказаться. Также нужны деньги на борьбу с загрязнением воздуха, на рекультивацию почв, защиту лесов".

В "Голосе" подход Кабмина к верстке бюджета сравнили с поведением человека, который страдает алкогольной зависимостью и постоянно занимает деньги.

"Правительство услышало, что можно сделать огромную дыру в бюджете, что можно взять деньги на коронавирус и отправить на дорогу или на финансирование полиции. И в 2021 году повторяет то же самое. Раздувают расходы, которые пойдут не на нас с вами, а на чиновников (как на Офис президента)", – подытожил Железняк.

Он добавил, что его фракция не будет поддерживать повышение налогов и увеличение расходов на госаппарат и силовиков.

"Жизнь на широкую ногу, когда в кармане дыры"

В целом Кущ охарактеризовал проект как "бюджет силовиков и внешних кредиторов". "Ничем хорошим этот бюджет в следующем году нам не светит. В нем почти ничего нет для амортизации кризиса, для стабилизации ситуации в экономике, для стимулирования малого и среднего бизнеса. Ничего нет с точки зрения социальных инвестиций (если мы говорим про науку, образование, медицину). Там те же копейки, которые были в прошлом бюджете", – подытожил Кущ.

А финансовый эксперт Козак добавил, что повышение минималки – это мощный инфляционный фактор, который, по оценке Минфина, разгонит инфляцию до 7,3% (по состоянию на август 2020 года инфляция в Украине была на уровне 4,7% в годовом измерении).

"Нацбанку придется поднимать учетную ставку. Об ипотечных кредитах <10% годовых в гривне придется забыть. Моя оценка проекта бюджета – хочется жить на широкую ногу, по-богатому. А в карманах дыры. Без помощи МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров нам бюджет следующего года не выполнить", – считает Козак.

Детальнее узнать о бюджете Украины на 2021 год можно будет уже после публикации проекта документа. Сейчас можно уверенно сказать, что украинцев ждет еще один сложный год, а экономические последствия от мировой пандемии будут ощущаться, возможно, еще не один год.

Аналитики уверены: если утвержденный макропрогноз удастся выполнить, то риски дефолта, хоть они всегда остаются, будут небольшими. Даже с высоким дефицитом Украина сможет обслуживать свои долги и выполнять обязательства перед внешними кредиторами.

За что раскритиковали бюджет

После публикации проекта госбюджета его раскритиковали как представители оппозиционных партий, так и экономисты. В частности, негодование вызвало резкое увеличение трат на Офис президента и на силовой блок:

Офис президента – +39% (+350 млн грн, в целом 1,269 млрд грн);

Госуправление делами – +33% (прибавка более 200 млн грн, в целом 1 млрд грн. Это деньги на медицину для топ-чиновников);

ГБР – +40%;

СБУ – +23%;

Офис генпрокурора – +20% (+1,94 млрд грн, в целом 9,51 млрд грн).

Вторая претензия – это увеличение трат происходит на фоне планового дефицита бюджета в 270 млрд грн. Для сравнения, в бюджете-2020 он изначально был чуть меньше 100 млрд грн (в марте дефицит увеличили на 200 млрд из-за пандемии коронавируса и вызванного им кризиса в экономике).

"Гигантский дефицит бюджета – 270 млрд грн. Это 6% от валового внутреннего продукта Украины. Приемлемым в нормальных условиях считается дефицит до 3% ВВП. Переживаю, что в условиях высокой коррупции и при отсутствии реформ правоохранительной и судебной систем эти средства могут быть просто разворованы. Скрытый дефицит бюджета – государственные гарантии. В частности, только на строительство дорог предусмотрено 71 млрд грн гарантий. Традиционно, государственные гарантии в Украине превращаются в будущие расходы бюджета", – написал по этому поводу в Facebook финансовый эксперт и основатель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Впрочем, есть и противоположное мнение. Экономист Алексей Кущ в комментарии OBOZREVATEL напомнил, что бюджет Украины хронически не выполняется по расходам: государство всегда планирует траты огромных сумм на госпрограммы, но на практике до выполнения этих программ дело не доходит.

"Выполняются только защищенные статьи бюджета, программы вроде "Большого строительства" (где можно "погреться у костра") или погашения долгов по кредитам (где не нужно вносить изменения в бюджет). А вот если речь идет о многоступенчатых задачах вроде долгосрочной программы стимулирования развития малого и среднего бизнеса, то и программы, и траты по ним остаются на бумаге. Минфин институционально не способен их выполнять. К примеру, на реформу государственного управления каждый год закладывается 2 млрд грн, но каждый раз получается ноль. И таких программ огромное количество. Да возьмите хоть этот год. В его конце дефицит должен быть 300 млрд грн, тогда как по итогам 8 месяцев он составляет всего 26 млрд грн. Так что я бы не слишком переживал из-за этих 270 млрд грн", – считает Кущ.

МВФ может не одобрить: что не так с бюджетом Украины

Традиционно одним из главных факторов стабильности остается сотрудничество с Международным валютным фондом. Это такой себе маяк для других финансовых организаций: нет МВФ, не придут и деньги от Всемирного банка, ЕС и т.д. Фонд не диктует, каким должен быть бюджет страны, но при этом настаивает на выполнении определенных критериев.

Одним из них является уровень дефицита госбюджета, поясняет OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Министерство финансов предполагает, что этот показатель должен быть на уровне 6%, в то время как МВФ согласовал немного более 5%.

Pixabay Как изменится бюджет

Дефицит, если совсем упростить, это разница между расходами и доходами. Мы зарабатываем меньше, чем тратим. Эта разница покрывается за счет кредитов и инвестиций. В сложившихся обстоятельствах на крупные инвестиции рассчитывать не стоит, а без МВФ собрать достаточно кредитов для покрытие дефицита не удастся. Кстати, в расходную часть закладывают и деньги, которые нужно потратить на обслуживание и погашение долгов.

"На основе этого прогноза составлен бюджет. Главный вопрос у МВФ может возникнуть по поводу размера планового дефицита. Дефицит Минфином планируется на уровне 6%, причем в меморандуме с МВФ предусмотрено около 5%. Здесь могут возникнуть вопросы. Это, в принципе, может быть предметом для переговоров. Возможно, во время переговоров стороны и найдут общий знаменатель", – говорит Паращий.