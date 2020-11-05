Новые выплаты, пересчет субсидий и пенсий и деньги для Офиса Зеленского: в Раде рассмотрят бюджет-2021

В Украине 5 ноября бюджет страны рассмотрят в первом чтении. "Смету" на следующий год составлял Минфин, а после рассматривал профильный комитет Рады. Традиционно нардепы подали больше двух тысяч поправок, несколько министров "взбунтовались" и потребовали увеличить расходы на свои сферы, а оппоненты возмутились резким ростом расходов на Офис президента.

О том, чего ждать от бюджета Украины на 2021 год, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главные показатели:

Рост ВВП – 4,6%

Инфляция – 7,3%

Среднемесячная зарплата – 13 600 грн

Уровень безработицы – 9,2%

Курс, который заложен в бюджете – 29,1 грн/$.

Баланс доходов и расходов бюджета:

Доходы – 1,071 трлн грн

Расходы – 1,350 трлн грн

Дефицит – 270 млрд грн

Рост доходов – 9,4% (по сравнению с 2020 годом)

Традиционно после регистрации проекта бюджета депутаты подают тысячи правок. Не стал исключением и этот год. Кто-то предлагает резко повысить пенсии, кто-то – пересчитать зарплаты или увеличить финансирование медицины или обороны.

Как подсчитали в бюджетном комитете, всего депутаты подали свыше 2,4 тыс. правок, которые обошлись бы бюджеты в 1,5 млрд грн. Некоторые правки бюджетный комитет учел:

субвенция в регионы – 7,3 млрд грн (частично деньги забрали из Фонда регионального развития); на этой строке традиционно настаивают мажоритарщики;

на аэропорты – 4,5 млрд грн;

на дотации аграриям дадут на 500 млн грн больше.

Голосование за бюджет стало определенной "лакмусовой бумагой", которая показала, осталась ли у президента монобольшинство. Сразу после выборов собеседники OBOZREVATEL в "Слуге народа" рассказывали, что часть их нардепов, вероятно, не будет поддерживать принятие законопроекта. Мол, чтобы усилить политический кризис, который возник после местных выборов и продемонстрировать, отсутствие политической поддержки президента.

Если бюджетные расходы разделить на общее количество украинцев по данным электронной переписи (37,29 млн), то окажется, что каждый гражданин, включая новорожденных, отдает своими налогами около 4,1 тыс. грн на медицину в год, 4,6 тыс. грн на образование и всего 201,5 грн в год на культуру.

Сколько каждый украинец отдает своих налогов:

медицина – 4 188 грн (или 156,2 млрд со всего бюджета);

образование – 4 660 грн (или 173,8 млрд грн);

культура – 201,5 грн (или 7,5 млрд грн);

на безопасность и оборону – 7 163 грн (или 267,1 млрд);

НАБУ – 28,5 грн (или 1 млрд);

Офис президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Аппарат Верховной Рады – 36,2 грн (1,35 млрд);

Кабинет министров – 65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ – 5 465 грн (203,8 млрд).

Самая большая статья расходов – на погашение и обслуживание государственного долга – 599,8 млрд. Или 16 084 грн с каждого украинца, включая новорожденных. Отметим, это уже не первый год, когда больше всего средств приходится тратит именно на долги.

А на охрану окружающей среды Минфин вообще не дал денег. По данным СМИ, это стало причиной демарша министра экологии Романа Абрамовского во время голосования за бюджет на заседании Кабмина.

"Это при том, что в Украине существует водный дефицит, а предприятия нерационально расходуют воду и платят за нее копейки, – объяснил OBOZREVATEL экономист Алексей Кущ. – Мы уже не та страна, у которой полно озер с чистой водой. Даже Днепр мелеет и посреди реки начинает расти камыш. Так что экология – это не та статья расходов, от которой можно безболезненно отказаться. Также нужны деньги на борьбу с загрязнением воздуха, на рекультивацию почв, защиту лесов".

В "Голосе" подход Кабмина к верстке бюджета сравнили с поведением человека, который страдает алкогольной зависимостью и постоянно занимает деньги.

В новом бюджете предусмотрен рост зарплат и пенсий. Минималку повысят до 6000 грн в январе и до 6500 грн в июле. Следом вырастут и расходы на заработные платы бюджетников. К примеру, расходы на образование повысят на 28%, и большая часть этой суммы уйдет именно на фонд оплаты труда.

На 30% вырастут оклады в единой тарифной сетке с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

Минимальную пенсию постепенно повысят с 1769 до 2100 грн.

Минимальные пенсии:

с 1 января – 1769 грн;

с 1 июля – 1854 грн;

с 1 декабря – 1934 грн.

Максимальные пенсии:

с 1 января – 17 690 грн;

с 1 июля – 18 540 грн;

с 1 декабря – 19 340 грн.

Все пенсионеры старше 75 лет смогут получать дополнительно 400 грн. С 2020 года такое же правило начало действовать для украинцев возрастом от 80 лет. Кстати, доплаты для таких украинцев продолжаться и в этом году (по 500 грн), но при условии, что их выплата не выше средней зарплаты.

Кроме того, с этого года начали индексировать выплаты ежегодно 1 марта. Индексация будет происходить как минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.

Уже не первый год подряд в бюджете урезают расходы на субсидии. На этот раз они должны составить 36,6 млрд грн (в 2020 году 39,3 млрд). Стоит отметить, что есть несколько причин для снижения расходов.

Формулу расчета субсидии изменили так, что каждой семье придется платить больше. А некоторым – на 500 грн больше. Новшество вступило в силу, однако изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона.

Все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Допустим, что совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут).

В новой же формуле вместо 15% установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввели прошлой зимой, получила бы субсидию на 342 грн меньше. Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

"Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь", – говорит OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Впервые за несколько лет в Украине значительно вырастут цены. Если раньше Национальной банк стремился к инфляции в 5%, то в следующем году "отпустит" ее до почти 9%. С одной стороны, такой рост цен позволит улучшить показатели ВВП, а с другой – ударит по доходам самых малообеспеченных украинцев.

Как отмечает аналитик Владимир Мазуренко, в первую очередь такая ситуация коснется украинцев, которые имеют самые низкие доходы.

"Если посмотреть на структуру потребления, то мы увидим, что в первую очередь инфляция влияет на потребление наименее оплачиваемых. Я бы сказал, что стоит в первую очередь о них и говорить", – рассказывает Мазуренко.

Традиционно одним из главных факторов стабильности остается сотрудничество с Международным валютным фондом. Это такой себе маяк для других финансовых организаций: нет МВФ, не придут и деньги от Всемирного банка, ЕС и т.д. Фонд не диктует, каким должен быть бюджет страны, но при этом настаивает на выполнении определенных критериев.

Одним из них является уровень дефицита госбюджета, поясняет OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Министерство финансов предполагает, что этот показатель должен быть на уровне 6%, в то время как МВФ согласовал немного более 5%.

Дефицит, если совсем упростить, это разница между расходами и доходами. Мы зарабатываем меньше, чем тратим. Эта разница покрывается за счет кредитов и инвестиций. В сложившихся обстоятельствах на крупные инвестиции рассчитывать не стоит, а без МВФ собрать достаточно кредитов для покрытие дефицита не удастся. Кстати, в расходную часть закладывают и деньги, которые нужно потратить на обслуживание и погашение долгов.

"На основе этого прогноза составлен бюджет. Главный вопрос у МВФ может возникнуть по поводу размера планового дефицита. Дефицит Минфином планируется на уровне 6%, причем в меморандуме с МВФ предусмотрено около 5%. Здесь могут возникнуть вопросы. Это, в принципе, может быть предметом для переговоров. Возможно, во время переговоров стороны и найдут общий знаменатель", – говорит Паращий.