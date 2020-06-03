Главная Новости
3 июня • обновлено в 14:28
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Новые тарифы на газ и налоговая реформа: в Кабмине озвучили требования МВФ

  • Украина уже согласовала условия меморандума

  • В Кабмине уверены, что все условия нужно было выполнять и без требований МВФ

  • Цены на газ для населения выровняют до рыночного уровня и больше не будут регулировать

  • Медицинскую реформу должны сохранить

  • Госпредприятия должны быть независимыми, а налоговую и таможню нужно реформировать

3.2т
Читать материал на украинском

Украина для получения нового кредита от МВФ должна отменить регулирования тарифов на газ и провести налоговую реформу. Кроме того, есть условия, которые касаются медицинской реформы и работы государственных предприятий.

Об этом на заседании Кабмина 3 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, решение о новом кредите Совет директоров МВФ примет до 10 июня. Хотя вопрос до сих пор не включили в календарь.

"Президент провел переговоры. В пятницу уже были окончательные договоренности. Сегодня можем говорить, что до 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором будет принято решение о выделении транша в $5 млрд. Для меня сейчас принципиально развенчать мифы, которые начали распространять", – заявил Шмыгаль.

При этом премьер озвучил условия меморандума:

  • прозрачность работы государственных банков;

  • усиление корпоративного управления госпредприятий;

  • усиление Антимонопольного комитета;

  • реформа таможенной и налоговой служб;

  • сохранение принципа "деньги идут за пациентом" в медицине;

  • рыночные цены на газ для украинцев.

Новые тарифы на газ и налоговая реформа: в Кабмине озвучили требования МВФ

"Это те вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам нужно и это движение к лучшей жизни", – сказал глава Кабмина.

Отметим, по состоянию на 28 мая процентная ставка для Украины от МВФ составляет 2,31%, а в случае транша она поднимется до 2,6%. На это влияет размер базовой ставки МВФ, которая меняется каждую неделю. Кроме того, параметры кредита не отличаются от общих условий, на которых и другие страны получают средства от МВФ.

Кредит будем получать порциями в течение 18 месяцев, а вернуть деньги нужно за пять лет. Почему этот кредит так важен? Украина считается для кредиторов страной с высокими рисками, поэтому на открытом рынке такой дешевый кредит получить невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам. В частности, это касается ПриватБанка. Этот документ был последним условием, которое должна была выполнить Украина для получения кредитного транша от МВФ.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФ кредит
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
4
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги