Новые тарифы на газ и налоговая реформа: в Кабмине озвучили требования МВФ

Украина для получения нового кредита от МВФ должна отменить регулирования тарифов на газ и провести налоговую реформу. Кроме того, есть условия, которые касаются медицинской реформы и работы государственных предприятий.
Об этом на заседании Кабмина 3 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, решение о новом кредите Совет директоров МВФ примет до 10 июня. Хотя вопрос до сих пор не включили в календарь.
"Президент провел переговоры. В пятницу уже были окончательные договоренности. Сегодня можем говорить, что до 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором будет принято решение о выделении транша в $5 млрд. Для меня сейчас принципиально развенчать мифы, которые начали распространять", – заявил Шмыгаль.
При этом премьер озвучил условия меморандума:
прозрачность работы государственных банков;
усиление корпоративного управления госпредприятий;
усиление Антимонопольного комитета;
реформа таможенной и налоговой служб;
сохранение принципа "деньги идут за пациентом" в медицине;
рыночные цены на газ для украинцев.
"Это те вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам нужно и это движение к лучшей жизни", – сказал глава Кабмина.
Отметим, по состоянию на 28 мая процентная ставка для Украины от МВФ составляет 2,31%, а в случае транша она поднимется до 2,6%. На это влияет размер базовой ставки МВФ, которая меняется каждую неделю. Кроме того, параметры кредита не отличаются от общих условий, на которых и другие страны получают средства от МВФ.
Кредит будем получать порциями в течение 18 месяцев, а вернуть деньги нужно за пять лет. Почему этот кредит так важен? Украина считается для кредиторов страной с высокими рисками, поэтому на открытом рынке такой дешевый кредит получить невозможно.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам. В частности, это касается ПриватБанка. Этот документ был последним условием, которое должна была выполнить Украина для получения кредитного транша от МВФ.
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