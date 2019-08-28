Перережут экспорт: в новых санкциях против России увидели скрытую угрозу

Буквально в первый день действия дополнительного пакета санкций США по "делу Скрипалей" рубль упал до 66 руб/$. В России ждут, что скоро штрафы ударят по ним еще больнее.

Усиление санкций может обернуться запретом на покупку у страны-агрессора нефти и газа, пишет "Газета.ру".

В материале сказано, что первая часть контрмер заключалась в прекращении финансовой помощи России и ее банкам, в запрете экспорта технологий, имеющих военное применение. Она была похожа на санкции за аннексию Крыма, а потому большого ущерба от них в РФ не почувствовали.

Однако, согласно американскому закону, если через три месяца Россия не отреагирует на первый пакет санкций, в силу вступает второй.

"Первый пакета второго этапа, который вступил в силу неделю назад, 19 августа, означает запрет на получения от России помощи от МВФ и на передачу нашей стране ряда технологий. С 26 августа этого года Госдеп США запретил покупку госдолга России, номинированного в валюте", – сказано в публикации.

Также в США вводят запрет на предоставление кредитов российскому правительству. Российские биржи отреагировали на это падением рубля. Но и это не все санкции, которые США могут через три месяца обрушить на Россию.

"Выбор оставшихся мер невелик – или прекратить импорт, или запретить экспорт, — и любой выбор – один другого хлеще. Тем более, что мы и так через день слышим угрозы о закрытии строительства трубопровода "Северный поток". При этом Россия поставляет за рубеж 250 млн тонн нефти в год – и эти цифры после введения санкций не изменилась. Поэтому-то нас и могут ударить по самому больному месту – по экспорту нефти и газа, так как от наших поставок топлива за рубеж сами США не зависят", – пишет российское издание.

В США ужесточают санкции против РФ 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в России признались, что в противостоянии с Украиной загнали себя в глухой угол. И на какие уступки теперь бы не пошли, санкции против них не снимут ни в США, ни в Европе.

Новый пакет санкций против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, вступил в силу 26 августа. Об этом сообщили в Государственном департаменте США. Подтверждающий документ был размещен в электронной базе американского Федерального реестра.

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