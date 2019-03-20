Новые пенсии в Украине: кто получит прибавку в 1000 грн

В Украине подвели итоги перерасчета пенсий. В среднем повышение составило 514 грн (с учетом разовой выплаты), при этом 2,5 млн украинцев получили прибавку от 1000 грн. В 2020 году, если целевые показатели инфляции удастся соблюсти, пенсии увеличатся еще примерно на 13-15% (зависимо от динамики роста зарплат).

OBOZREVATEL выяснил, как и кому пересчитали пенсии и чего ждать в следующем году.

Главное:

в 2020-м размер прибавки будет меньше 2019-го из-за прогнозируемого снижения уровня инфляции;

все пенсии пересчитывают индивидуально: чем больше зарплата и чем больше стажа, тем существеннее повышение;

в 2020-м пенсии пересчитают в том числе тем, кто вышел на заслуженный отдых в 2018-м.

Кто получит прибавку от 1000 грн

Размер прибавки в этом году составил 17%. Важно при этом отметить, что повышают расчетный размер выплаты. Если, к примеру, по формуле украинец заработал на выплату, меньше минимальной, из бюджета ему автоматически "дотягивают" до прожиточного минимума – 1497 грн. То есть если после повышения расчетного размера на 17% сумма пенсии останется на уровне минимальной выплаты, ее размер не изменится. Вместо этого такие украинцы получат разовые выплаты, но об этом позже.

Итак, как заявил на селекторном совещании вице-премьер Павел Розенко, 2,5 млн украинцев получат прибавку к пенсии в размере от 100 до 400 грн, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн человек, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. человек, 2,5 млн – от 1000 грн. Как отметил Розенко, новые пенсии украинцы будут получать ежемесячно.

Сумма повышения зависит от двух факторов: стажа и уровня зарплаты. Те пенсионеры, которые зарабатывали больше и работали дольше, смогут претендовать на более весомые прибавки. На весомую прибавку (от 1000 грн) могут претендовать шахтеры, украинцы с относительно высокими зарплатами, те, кто имеет большой стаж.

Еще 2,1 млн украинцев, отметил Розенко, получат разовую выплату в размере 2,4 тыс. грн. Эту сумму разделят на два месяца – 1,2 тыс. выдадут в марте и еще 1,2 тыс. – в апреле.

Глава Пенсионного фонда Евгений Капинус отмечает: помимо указанного повышения 2,3 млн пенсионеров также получат вместе со своими выплатами монетизированную субсидию. Средний ее размер составляет 1676 грн.

"До конца месяца мы обеспечим выполнение задач по проведению перерасчета пенсий и выплаты субсидий в денежной форме в срок и в полном объеме", – подчеркнул Евгений Капинус.

Чего ждать в 2019-м и в 2020-м

В этом году украинцев ждет еще как минимум два повышения пенсий. Правда, коснется это меньше двух миллионов украинцев, которые сейчас получают минималку. В марте и апреле они получат разовые выплаты по 1,2 тыс. грн, а в июле их пенсия увеличится с 1497 до 1564 грн, а в декабре – до 1638 грн.

В 2020-м также ожидается пересмотр прожиточного минимума, однако его размер еще предстоит рассчитать при подготовке главного финансового документа на следующий год.

Помимо этого, также в марте 2020-го ожидается очередное осовременивание. Так, инфляция, согласно прогнозу НБУ, составит 6,3%. И если существующие темпы роста зарплат сохранятся, пенсии в следующем году повысят примерно на 15-16%.

Что интересно, согласно презентации Украинского института будущего, постепенно дефицит Пенсионного фонда будет только сокращаться. Аналитики подсчитали, что ликвидировать дефицит удастся к 2030-му.

"Проведенный анализ свидетельствует, что применение действующих методик индексации пенсий до 2029-2030 годов приведет к бездефицитности Пенсионного фонда в трендовом сценарии (при расходах ПФУ на уровне 7,5% ВВП)", – говорится в исследовании.

Как заявил замминистра соцполитики Николай Шамбир, дефицит Пенсионного фонда могли бы покрыть, но тогда бы возникла другая проблема. "Тогда мы бы столкнулись с тем, что не смогли бы повысить пенсии. Поэтому было принято решение, что дефицит мы не покрываем как таковой, а даем средства на повышение пенсий", – пояснил Шамбир.

В 2019-м "дыра" в бюджете Пенсионного фонда составит около 167 млрд грн. Одна из основных причин – снижение единого социального взноса в 2016-м. Если раньше украинцы отдавали с зарплат 37%, сейчас – всего 22%. Именно после этого начал увеличиваться дефицит. Чтобы перекрыть его, необходимо сокращать уровень теневых зарплат и увеличивать размер "белых".

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