Новые налоги, подорожание алкоголя и раскрытие банковской тайны: Кабмин приготовил грандиозные новшества

Кабинет министров предлагает расширить перечень тех, кто должен платить налог за свою машину, увеличить акциз на алкоголь, экологический налог, а еще возобновить проверки бизнеса и раскрывать по требованию чиновников банковскую тайну.

Соответствующие нововведения предусмотрены в законопроекте №4104. Подробнее о том, какие новшества готовит украинцам правительство – читайте в материале OBOZREVATEL.

Больше украинцев заплатят налог на машины

В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен сейчас платят владельцы машин возрастом до пяти лет и ценою от 375 минималок (чуть больше 1,8 млн грн). Кабинет министров предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн).

Если оставить старые правила, в следующем году минимальная цена, при которой нужно платить налог, составляла бы 2,2 млн грн. По новым правилам – 1,2 млн.

"Указанные изменения предлагаются в связи с тем, что после увеличения размера минимальной заработной платы в 2020 году перечень автомобилей, который размещен на официальном веб-сайте Минэкономики, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, что привело к уменьшению количества автомобилей, которые подлежат налогообложению", – поясняют в Министерстве финансов.

Если раньше транспортный налог платили зависимо от объема двигателя, сейчас методику усложнили. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 1 февраля публикует на своем сайте список машин, за которые придется платить дополнительно. Также чиновники разработали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость машины.

Недостатков такой методики несколько. Возможна техническая ошибка, при которой ведомство по какой-то причине может "забыть" упоминать некоторые редкие авто. Кроме того, усложнилась задача и для украинцев – если уведомление не пришло, самостоятельно узнать, нужно платить или нет, сложно.

Автоюрист Денис Коваленко рассказывает: налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае, если по какой-то причине не получили "письмо". Но тем не менее налоговики имеют право начислить неуплаченную сумму в течение трех лет. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, вполне возможно, что в следующем придется платить в двойном размере.

Подорожает алкоголь

В 2021-м Кабмин предлагает на 11,6% повысить акциз на алкогольные напитки (это уровень инфляции в текущем году). Это приведет к росту цен и в рознице. Правда, это не означает, что пропорционально и вырастут цены на полках.

Акциз всего лишь одна из составляющих конечной стоимости. К примеру, сейчас литр пива отечественной марки, согласно данным Госстата, стоит 35,18 грн. И это при том, что сам акциз составляет всего 2,78 грн. Однако, как минимум на 2-15 грн (чем крепче напиток, тем выше акциз) стоимость алкоголя вырастет.

Как изменятся акцизы:

пиво – с 2,78 до 3,1 грн за литр;

игристые вина – с 11,65 до 13 грн за литр;

вина – с 8,02 до 8,95 грн за литр;

алкоголь (22% объемных единиц спирта) – с 126,96 до 141,69 грн за литр 100%–го спирта;

сидр – с 1,06 до 1,18 грн за литр;

крепкий алкоголь – с 126,96 до 141,69 грн за литр 100%–го спирта.

"Ставки акцизного налога на алкогольные напитки предлагается увеличить на 11,6% с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2020 год – 111,6% (постановление Кабинета Министров Украины от 29.03.2020 № 253)", – поясняют в правительстве.

Экологический налог, проверки и банковская тайна

Кроме того, на 11,6-12% повысят также экологический налог, ставки за использование водного, радиочастотного и лесного ресурсов. А чтобы убедиться, что бизнес действительно будет исправно платить, правительство решило вернуть проверки.

Мораторий на проверки ввели с 18 марта 2020-го и до конца карантина. Вероятно, тогда власти еще не догадывались, что карантин затянется на долгие месяцы, а то и годы. Без контроля часть бизнеса уклоняется от уплаты налогов, бюджет теряет миллиарды.

Только за период декларирования НДС за апрель-май 2020-го определено 2,5 тысячи рисковых субъектов хозяйствования, которые воспользовались сомнительным налоговым кредитом по НДС на сумму 2,2 млрд грн. Информация есть, но из-за моратория налоговики никак не могут ее воспользоваться.

За это время в налоговую обратилось 600 украинцев, которые заявили, что их права нарушены: им платят в конвертах, официально не оформляют на работу. Как только мораторий снимут, чиновники смогут возобновить контроль и наказывать нарушителей.

Вишенка на торте – отмена банковской тайны. Кабмин предлагает:

раскрывать по письменному требованию налогового органа банковской тайны о состоянии счетов должника, движения денежных средств на счетах, остатка средств на счетах, найма (аренды) банковского сейфа . Правда, для этого нужно иметь решение суда о взыскании налогового долга;

если за шесть месяцев погасить долг, то штрафы и пени, начисленные по состоянию на 1 марта 2020 года, спишут;

без обращения в суд налоговый долг можно будет списывать с банковского счета.

"У органа взыскания законные основания для того, чтобы перед направлением поручений (распоряжений) к банкам узнать об остатках средств на таких банковских счетах. Поэтому, с целью предотвращения затягивания банками таким законным требованиям, необходимо их обязать раскрывать банковскую тайну", – поясняют в Министерстве финансов.

Что получит бюджет

Кабинет министров традиционно после публикации проекта бюджета находит способы увеличить поступления и пересматривает Налоговый кодекс, напоминает OBOZREVATEL финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Эффект от перечисленных выше решений должен составить 2,7 млрд для государственного бюджета и еще 500 млн грн для местных бюджетов.

"На самом деле многие решения уже давно назрели. Однозначно нужно отменять мораторий на проверки на время карантина. Он мог быть введен на период жестких ограничений. Сейчас, когда имеем адаптивный карантин, который может тянуться хоть годами, государство обязано возобновлять функцию контроля. Это одна из первоочередных функций налоговой", – рассуждает Мазуренко.

А вот к идеи раскрыть банковскую тайну эксперты относятся более осторожно. Аналитик Егор Комов считает, что это может ударить по уровню доверия к банкам. "Списывание долгов с банковских счетов это нормальная практика, которая уже применяется. Зачем при этом налоговикам раскрывать информацию об остатке средств – мне до сих пор не ясно", – подытожил Комов.