Необходимо остановить выкачивания денег из экономики, – Тимошенко

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что при содействии власти НБУ был превращен в большой насос, который выкачивал деньги из карманов украинцев и государственного бюджета.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Каждый месяц из экономики страны вымывают более 6 млрд гривен. На эти же деньги можно и пенсии повысить, и заработные платы, можно нормально кредитовать предприятия, люди могут ипотечные кредиты получить под 2-3%. Но всего этого не происходит, потому что в Национальный банк встроенн такой вот насос", – сказала Тимошенко.

Тимошенко подчеркнула, что увольнение главы НБУ Якова Смолия должен быть только первым шагом. По ее словам, фракция будет инициировать создание парламентской временной следственной комиссии для расследования деятельности руководства Нацбанка.

"И желательно не только за последние шесть лет, а взять 10, 15 лет и посмотреть, что там вообще происходило", – отметила Тимошенко.

Она добавила, что важно остановить преступные схемы по вымыванию денег из экономики и изменить всю стратегию финансовой политики государства – в интересах украинцев, в интересах отечественной экономики.

"Нельзя останавливаться на замене Смолия его нынешней заместителем, что продолжит ту же пагубную политику. Нужны изменения, на которые уже год ожидают люди", – заявила Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины в 20-х числах июля готовится подписать меморандум с Евросоюзом о выделении помощи в размере 1,2 млрд евро.