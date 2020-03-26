Экономист Фурман пояснил, с каким кризисом столкнется Украина из-за коронавируса

Член Совета НБУ экономист Василий Фурман заявил, что сценарий, при котором из-за затрат на борьбу с коронавирусом дефицит бюджета Украины вырастет в 4 раза, очень вероятен.

Следствием этого может стать пересмотр бюджета и сокращение трат из него. Об этом Фурман сказал в эфире телеканала "Украина 24". Его спросили, действительно ли доходы бюджета могут уменьшиться на 15 млрд грн, а расходы вырасти на 96 млрд грн.

Урезание бюджета

"Я думаю, что этот сценарий вероятен. Нужно понимать, что темпы экономического роста в Украине в этом году будут меньшими, чем в 2019 году, и чем планировалось вообще. Сейчас идет речь о том, что будет падение экономического роста, и вопрос большим или небольшим оно будет", – сказал Фурман.

По его словам, правительство должно минимизировать потери и как можно скорее привести государство к нормальному режиму работы. При этом сейчас нет официальных прогнозов, каким будет падение.

"Нет прогнозов Кабмина. Нацбанк прогноз на этот год сделает где-то через месяц. Я напомню, что прогнозы не всегда сбываются. Так, на 2019 год Украине прогнозировали экономический рост на уровне 2,5%, а было по факту 3,2%. То же касается и этого года. Мы слышали сценарии о снижении темпов экономического роста на -5% ВВП, но не факт, что прогноз сбудется", – объяснил Фурман.

При этом экономист предостерег от необдуманных шагов. Он привел слова президента США Дональда Трампа, который сказал, что "решение проблемы коронавируса не должно стать худшим, чем сама проблема".

"Наш бюджет формируется в основном с налогов с бизнеса и зарплат. Если экономика станет, чем покрывать расходы? Нам такого не нужно", – сказал экономист.

Где взять деньги

По словам Фурмана, дополнительные деньги Украина может взять с инвестиционных статей и направить их на медицину. Также Украина сейчас находится на финишной прямой в сотрудничестве с МВФ. С фондом будет не одна сделка, также будут деньги от других международный финансовых организаций.

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