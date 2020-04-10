"Не можем сидеть на диване": Шмыгаль заявил, что в мае украинцы выйдут на работу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае украинцы выйдут на работу.

Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По его словам, правительство вместе с экспертами будет думать над тем, как именно будет происходить рабочий процесс.

"Я уже говорил это не раз: Украина не сможет 2-3 месяца сидеть на диване. Мы будем вынуждены в мае начать думать над тем, чтобы Украина шла на работу. И в мае мы пойдем на работу. Вопрос в том: как мы будем это делать, в каких социальных стандартах, в каких временных рамках, как будем растягивать час-пик", – рассказал премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины намерено в мае создать 500 тысяч рабочих мест.