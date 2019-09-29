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29 сентября • обновлено в 14:04
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Не хватит двух бюджетов: у Зеленского оценили расходы на восстановление Донбасса

1.9т Читать материал на украинском

Для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса не хватит двух годовых бюджетов Украины.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода", комментируя ситуацию в регионе.

"Это большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о больших горизонтах", – отметил министр.

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При этом Криклий заявил, что "азовский регион и восточный регион – это один из приоритетов восстановления".

"Форум экономический в Мариуполе в конце октября проводят с участием премьера и президента. Там, собственно, будет этот вопрос подниматься. И привлекаться инвестиции в восстановление инфраструктуры как раз именно этого региона. Как раз таки Луганщины и донецкого региона", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий также анонсировал возобновление транспортного пассажирского сообщения между аннексированным Крымом и материковой Украиной.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Министерство инфраструктуры Новости Донбасса Донбасс
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского мы скинем через 4 года и начнем войну за Крым! смерть окупантам-правда украины
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А зачем разрушали и убивали
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Pyankovsky Alexey, чтобы потом просить деньги на восстановление и тырить их ...
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