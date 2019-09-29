Не хватит двух бюджетов: у Зеленского оценили расходы на восстановление Донбасса

Для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса не хватит двух годовых бюджетов Украины.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода", комментируя ситуацию в регионе.
"Это большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о больших горизонтах", – отметил министр.
При этом Криклий заявил, что "азовский регион и восточный регион – это один из приоритетов восстановления".
"Форум экономический в Мариуполе в конце октября проводят с участием премьера и президента. Там, собственно, будет этот вопрос подниматься. И привлекаться инвестиции в восстановление инфраструктуры как раз именно этого региона. Как раз таки Луганщины и донецкого региона", – сообщил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий также анонсировал возобновление транспортного пассажирского сообщения между аннексированным Крымом и материковой Украиной.
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