Не хватает миллиардов: появились свежие данные по поступлениям в госбюджет

Поступления в Государственный бюджет Украины в марте 2019 года составили лишь 90% от плана – 85,7 млрд из запланированных 95,3 млрд гривен.

Об этом рассказал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook. "Денег нет, а вы держитесь", – прокомментировал ситуацию он.

Компаниец подчеркнул, что на такие показатели, кроме прочего, повлияло резкое падение темпа роста промышленности в феврале 2019-го.

epravda.com.ua

Всего за март 2019 года:

налоговая собрала 47,5 млрд гривен, это -1,1 млрд к плану, или -2,29%;

таможня пятый месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 27,6 млрд вместо запланированных 30,5 млрд гривен, это -9,6% к плану;

поступления в местные бюджеты составили 20,5 млрд (план 21,5 млрд гривен), это -5,05% к плану;

ЕСВ собрано 21,3 млрд, это на 3,8 млрд гривен больше, чем год назад или +21,76%.

Всего за I квартал 2019 года:

поступления в Госбюджет не выполнены на 10,9 млрд, или -4,93% к плану, собрали 210,5 млрд (план 221,4 млрд гривен).

налоговая собрала 96,5 млрд при плане 104,7 млрд гривен, -7,85% к плану.

таможня собрала 75,6 млрд при плане 83,6 млрд гривен, -9,49% (с учетом массовой растаможки авто на еврономерах).

местные бюджеты собрали 62,3 млрд (план 64,6 млрд гривен), что становит -3,53% к плану.

www.facebook.com/volodymyr.kompaniiets

www.facebook.com/volodymyr.kompaniiets

www.facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как писал OBOZREVATEL, еще ранее в Украине назрела проблема с бюджетом. Так, в январе 2019 года государственный бюджет свели с дефицитом в 12,3 млрд гривен.

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