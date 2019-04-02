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Не хватает миллиардов: появились свежие данные по поступлениям в госбюджет

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Поступления в Государственный бюджет Украины в марте 2019 года составили лишь 90% от плана – 85,7 млрд из запланированных 95,3 млрд гривен.

Об этом рассказал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook. "Денег нет, а вы держитесь", – прокомментировал ситуацию он.

Компаниец подчеркнул, что на такие показатели, кроме прочего, повлияло резкое падение темпа роста промышленности в феврале 2019-го.

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Не хватает миллиардов: появились свежие данные по поступлениям в госбюджет

epravda.com.ua

Всего за март 2019 года:

  • налоговая собрала 47,5 млрд гривен, это -1,1 млрд к плану, или -2,29%;

  • таможня пятый месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 27,6 млрд вместо запланированных 30,5 млрд гривен, это -9,6% к плану;

  • поступления в местные бюджеты составили 20,5 млрд (план 21,5 млрд гривен), это -5,05% к плану;

  • ЕСВ собрано 21,3 млрд, это на 3,8 млрд гривен больше, чем год назад или +21,76%.

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Всего за I квартал 2019 года:

  • поступления в Госбюджет не выполнены на 10,9 млрд, или -4,93% к плану, собрали 210,5 млрд (план 221,4 млрд гривен).

  • налоговая собрала 96,5 млрд при плане 104,7 млрд гривен, -7,85% к плану.

  • таможня собрала 75,6 млрд при плане 83,6 млрд гривен, -9,49% (с учетом массовой растаможки авто на еврономерах).

  • местные бюджеты собрали 62,3 млрд (план 64,6 млрд гривен), что становит -3,53% к плану.

Не хватает миллиардов: появились свежие данные по поступлениям в госбюджет

www.facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Не хватает миллиардов: появились свежие данные по поступлениям в госбюджет

www.facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Не хватает миллиардов: появились свежие данные по поступлениям в госбюджет

www.facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как писал OBOZREVATEL, еще ранее в Украине назрела проблема с бюджетом. Так, в январе 2019 года государственный бюджет свели с дефицитом в 12,3 млрд гривен.

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Тема
Госбюджет-2019
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
бюджет
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Вы главное клоуна таки выберите и госбюджет так заколосится что за купюрами асфальта видно не будет, вот тогда заживете! Будете Венесуэлле завидовать, но у них тепло и кокаина много.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Как там миллиард из бюджета в фонде Петра Порошенко поживает? Много студентов в Гарвард отправили?
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Обоз, вы уже постили этого Компанийца с этими данными? Зачем повторяться? бродский уже лег под коломойского?
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