Как НДС позволяет облагать один и тот же доход несколько раз, или Самый подлый налог

Сначала – присказка. Просто о словах (и заодно – цифрах).

Комментарии к материалу о (не)возмещении НДС показали, насколько иногда бывает дремучим представление об этом подлом налоге. Не знают порой даже того, что как бы основной, базовой является именно цена без НДС,– потому и говорят о ставке 20%; что к цене, включающей НДС, составляет 20/120, т. е. 1/6. В договорах между субъектами предпринимательской деятельности (СПД), как правило, указывают цену без НДС (так и оговаривая: без НДС), а в международных – всегда (НДС сверх этой цены накручивает уже государство, где работает покупатель). И, хотя в быту – не при сделках между СПД! – под ценой обычно подразумевают включающую НДС (она и висит на ценниках), 20 % всё равно берутся от цены без НДС. Хуже всего – когда пишут "в том числе 20 %" – это просто неправильно: 20 % – это от остальной части, а если уже "в том числе", т. е. от общей цены, включающей НДС, то было бы не 20 %, а 16,667 %.

Такой как бы "наружный" характер НДС даёт основание формально считать его (как и акциз) не прямым налогом, а косвенным, т. е. таким, который оплачивает конечный потребитель, каковым, по идее, является человек. Так вот, данный термин – полная туфта.

Во-первых, у многих товаров конечный потребитель – не человек. Например – станок. Если же считать конечным потребителем того, кто купил то, что на этом станке сделано, то получим бесконечную цепочку: завод A, сделавший станок; завод B, купивший его и сделавший на нем изделие; человек, купивший изделие и работающий на фирме С, что-то продавшей заводу D, который что-то делает для предприятия, добывающего руду для завода Е, выплавляющего металл для завода А, из которого тот делает станки.

Кстати, даже без человека цепочка всё равно будет бесконечной. А если уже включить и его, то даже хлеб – товар не конечный: съев хлеб, человек идёт на работу, и цепочка продолжается.

Во-вторых, все налоги в равной степени оплачиваются в конечном итоге покупателями – хоть "в составе цены", как налог на прибыль; хоть "сверх цены", как НДС.

И здесь мы подходим к главному – повторности НДС. Чтоб выдать зарплату, предприятие сначала обложило её в составе всего облагаемого оборота НДСом, а затем, получив зарплату, работник идёт в магазин и платит его снова, покупая что бы то ни было. В этом отличие "косвенного" НДС от "нормальных" налогов: он уплачивается повторно: сначала – "снаружи" (без него зарплата была бы больше на 20 % – как, кстати, и прибыль), а потом – "изнутри": при покупке практически всего.

Другая его подлость – проблема с вычетом того НДС, что уже был уплачен предприятием или предпринимателем при покупке сырья, материалов, услуг, а также товаров. В результате этот налог не просто превращается из налога на добавленную стоимость в налог со всего оборота: с сырья, материалов, услуг, купленных товаров – при их покупке, с "новой" (добавленной) стоимости – после реализации, но ещё и с первой (условно – "сырьевой") части – дважды, если НДС, который был на "входе", не вычитают вследствие манипуляций с налоговыми накладными или же банального невозмещения.

Итак, облагается им никакая не добавленная стоимость, а весь оборот, ещё и часть повторно: стало быть, повторность эта распространяется и на людей, и на СПД.

Самым коррумпированным налогом любовно называла его любая власть (здесь наиболее симпатичное слово – "самый"; то есть все согласны с тем, что "коррумпированные" у нас все налоги, просто НДС – "самый".

Разговоры об отмене или замене этого налога ведутся давно, да кто же откажется от такого чудо-побора?!

Центральный бюджет готов делиться любыми податями с бюджетами местными, но только не НДСом: он ему дорог – как единственный и стОящий, и настоящий.

И куда же всё это девается?!

Ну а вот в США, к примеру, от такого "счастья" отказались (там есть, правда, налог с продаж, но никаких чисто НДСных махинаций и злоупотреблений этот абсолютно честный налог не преполагает); да и в Японии его практически нет (с учётом их ставки).

Если же государство умудряется этот многократный гигантский суперпобор со всех и вся сочетать со своей экономической импотентностью, такой факт говорит лишь об одном: прогнило что-то в этом королевстве…