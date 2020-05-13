НБУ вывозит наличку и обеззараживает ее из-за коронавируса: Смолий рассказал, что ждет украинцев

Национальный банк Украины вывозит наличку и обеззараживает ее перед тем, как вернуть в оборот. Такое решение приняли для того, чтобы снизить возможность распространения коронавируса.

"Вероятность заражения через наличку невысокая, но мы сейчас перевозим наличку из оборота и обеззараживаем ее", – заявил глава НБУ, выступая на заседании Верховной Рады 13 мая.

Также глава регулятора добавил, что проблему с нехваткой наличного доллара в Украине удалось решить, а предложение валюты сейчас достигло докризисного периода. "В марте мы продали $2,2 млрд. Ажиотажный спрос успокоился еще в апреле. Чистое предложение лучше, чем до кризиса. Нацбанк уже возобновил покупку валюты в резервы. Также мы смогли решить проблему поставки наличного доллара и евро. Результат – банки получили $550 млн. Проблем в кассах с наличкой нет", – сказал Смолий.

Отметим, по мнению НБУ, для банков важно продолжить кредитовать население. Также, вероятно, снизится стоимость займов. Нацбанк отметил, что количество убыточных банков за первый квартал-2020 выросло с шести до 14, а их совокупный убыток составил 2,7 млрд грн.

В Украине с 28 апреля для того, чтобы перевести сумму от 5 тыс. грн, нужно будет пройти идентификацию. OBOZREVATEL подробно пояснял, как будут действовать новые правила.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал