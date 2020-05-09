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9 мая • обновлено в 11:35
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НБУ установил рекордно низкий курс доллара после праздников

2.3т
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Нацбанк Украины оставил без изменений официальный доллара на вторник, 12 мая. В первый день после майских праздников американская валюта будет стоить 26,81 грн.

Это рекордно низкий уровень стоимости доллара за весь период карантина. А вот курс евро вырастет с 28,91 грн/евро до 29,09 грн/евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс НБУ на 12 мая

100 долларов США – 2681 грн

100 евро – 2909 грн

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют 12 мая

Курс валют 12 мая

НБУ

Курс валют 12 мая

Курс валют 12 мая

НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара на 8 мая установлен на уровне 26,81 грн/$, что на 12 копеек ниже, чем днем ранее. Евро же время упало на 19 копеек – в 28,91 грн/€.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Украина
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