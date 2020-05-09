НБУ установил рекордно низкий курс доллара после праздников

Нацбанк Украины оставил без изменений официальный доллара на вторник, 12 мая. В первый день после майских праздников американская валюта будет стоить 26,81 грн.

Это рекордно низкий уровень стоимости доллара за весь период карантина. А вот курс евро вырастет с 28,91 грн/евро до 29,09 грн/евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс НБУ на 12 мая

100 долларов США – 2681 грн

100 евро – 2909 грн

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют 12 мая НБУ

Курс валют 12 мая НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара на 8 мая установлен на уровне 26,81 грн/$, что на 12 копеек ниже, чем днем ранее. Евро же время упало на 19 копеек – в 28,91 грн/€.

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