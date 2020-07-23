НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Нацбанка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений – на уровне 6%.

Об этом сказал председатель НБУ Кирилл Шевченко в четверг, 23 июля, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых", – сказал Шевченко.

По его словам, это одной стороны сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой – оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитных ресурсов в однознакового уровня.

Что будет с экономикой Украины

В НБУ ухудшили прогноз по падению реального ВВП в 2020 году. Там считают, что оно по итогам года составит не 5%, а 6%. "Глубокое падение осталось позади – во втором квартале", – добавили в Нацбанке.

Впрочем, несмотря на стимулирующие меры восстановления экономики будет сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом.

"В 2021-2022 годах украинская экономика продолжит восстановление и демонстрировать рост около 4% благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. Главным драйвером экономического роста будет частное потребление", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020. Это – низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.