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23 апреля • обновлено в 15:05
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НБУ снизил учетную ставку до 8%: как это повлияет на украинцев

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Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8%. Также там объявили, что ожидают сокращения ВВП на 5% и ускорения инфляции до 6%.

Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий во время брифинга в четверг, 23 апреля, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Национальный банк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года", – сообщили в НБУ.

Там добавили, что не исключают еще большего снижения учетной ставки.

Как снижение ставки повлияет на украинцев

Учетная ставка влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Ускорится инфляция

"Инфляция в 2020 году останется в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п. Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона", – говорится в сообщении.

В первом квартале 2021 года инфляция временно превысит 5%, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем.

Снижение ВВП

В НБУ прогнозируют, что в Украине значительно упадет ВВП, однако позже начнется восстановление. Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным.

"В результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы", – сообщили в НБУ.

Постепенной отмене карантина приведет восстановления украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

Облікова ставка

Облікова ставка

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские банки начали снижать процентные ставки по действующим кредитным договорам.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Теги
инфляция Национальный банк Украины учетная ставка
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