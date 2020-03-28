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28 марта • обновлено в 07:01
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НБУ показал, сколько будет стоит доллар после выходных: опубликован неожиданный прогноз

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В Украине справочный курс доллара с 27 по 30 марта не изменится и будет находиться на уровне 28,1 грн/$. Таким образом, несмотря на карантин и сложную экономическую ситуацию, девальвацию гривни удастся остановить.

Об этом говорится в данных Национального банка. При этом стоимость наличного доллара по состоянию на вечер 27 марта составляет 28/28,6 грн/$ (покупка и продажа соответственно) в банках и 28,2/28,6 грн/$ на "черном" рынке (обменники).

Отметим, во многих украинских банках из-за закрытия неба и карантина закончился доллар, при этом спекулянты взвинтили цены и зарабатывают на панике украинцев.

НБУ показал, сколько будет стоит доллар после выходных: опубликован неожиданный прогноз

Вместе с тем НБУ отмечает, что на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты. Клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Однако есть и другая причина – значительно вырос спрос. Украинцы под влияние паники и ажиотажного спроса кинулись скупать валюту, рассчитывая, что это поможет сохранить их сбережения. При этом чем выше сейчас спрос, тем дороже будет доллар. То есть мы сами своими действиями приводим к падению гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

  • Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

  • Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

  • В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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