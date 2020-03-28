НБУ показал, сколько будет стоит доллар после выходных: опубликован неожиданный прогноз

В Украине справочный курс доллара с 27 по 30 марта не изменится и будет находиться на уровне 28,1 грн/$. Таким образом, несмотря на карантин и сложную экономическую ситуацию, девальвацию гривни удастся остановить.

Об этом говорится в данных Национального банка. При этом стоимость наличного доллара по состоянию на вечер 27 марта составляет 28/28,6 грн/$ (покупка и продажа соответственно) в банках и 28,2/28,6 грн/$ на "черном" рынке (обменники).

Отметим, во многих украинских банках из-за закрытия неба и карантина закончился доллар, при этом спекулянты взвинтили цены и зарабатывают на панике украинцев.

Вместе с тем НБУ отмечает, что на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты. Клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Однако есть и другая причина – значительно вырос спрос. Украинцы под влияние паники и ажиотажного спроса кинулись скупать валюту, рассчитывая, что это поможет сохранить их сбережения. При этом чем выше сейчас спрос, тем дороже будет доллар. То есть мы сами своими действиями приводим к падению гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

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