НБУ показал, сколько будет стоить доллар после длинных выходных

В Украине курс доллара после выходных, 25 августа, снизится от 27,48 до 27,39 грн/$.

Об этом говорится в обнародованных данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что регулятор не устанавливает курс, а всего лишь фиксирует его исходя из данных о средней стоимости валюты по всем зарегистрированным сделкам.

Снижение курса вызвано, в том числе, активной продажей доллара бизнесом перед затяжными выходными (из-за Дня независимости украинцы будут отдыхать три дня подряд).

Доллар в Украине подешевеет НБУ

Отметим, на минувшей неделе курс доллара к гривне изменился на разны сегментах валютного рынка незначительно и разнонаправлено. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,53 грн до 27,48 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,34/27,37 до 27,36/27,38 (+0,1%/+0,04%).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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