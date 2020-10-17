НБУ показал, как вырастет курс доллара после выходных

Александр Литвин Mакроэкономика 10:00, 17.10.2020

В Украине с 17 до 20 октября курс доллара увеличится на 3 копейки и составит 28,36 грн/$.

Об этом говорится в статистических данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что регулятор не устанавливает курс, а всего лишь фиксирует его исходя из данных о средней стоимости валюты по всем зарегистрированным сделкам.

Как изменится курс доллара
НБУ

При резком падении доллара НБУ начнет его выкупать, а при значительном росте будет замедлять скорость девальвации гривни. Свое слово могут сказать и продавцы, но их потенциала не хватит для возврата за психологически важный уровень в 28,00 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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