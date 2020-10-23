НБУ показал, как подорожает доллар после выборов

Александр Литвин Mакроэкономика 01:45, 24.10.2020

В Украине с 23 до 26 октября, после первого тура местных выборов, курс доллара увеличится на 3 копейки и составит 28,29 грн/$.

Об этом говорится в статистических данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что регулятор не устанавливает курс, а всего лишь фиксирует его исходя из данных о средней стоимости валюты по всем зарегистрированным сделкам.

Курс доллара
НБУ

При резком падении доллара НБУ начнет его выкупать, а при значительном росте будет замедлять скорость девальвации гривни. Свое слово могут сказать и продавцы, но их потенциала не хватит для возврата за психологически важный уровень в 28,00 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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