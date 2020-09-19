НБУ показал, что будет с курсом доллара после выходных

В Украине с 18 до 21 сентября курс доллара увеличится на шесть копеек и составит 28,17 грн/$.

Об этом говорится в статистических данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что регулятор не устанавливает курс, а всего лишь фиксирует его исходя из данных о средней стоимости валюты по всем зарегистрированным сделкам.

Курс доллара НБУ

Отметим, Национальный Банк Украины практически всю прошедшую неделю вел борьбу за удержание курса гривны к доллару США. НБУ выступал продавцом в ценовом диапазоне 28,10-28,15 грн. В середине недели были предпосылки для возврата курса под уровень 28,00 грн, но в четверг доллар устоял. Гривна на межбанке с начала недели потеряла более 10 копеек. В четверг торги закрылись на уровне в 28,16 гривен к доллару США. Курс евро практически не изменился с открытия, оставшись на уровне в 33,24 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.