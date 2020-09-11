НБУ поднял курс евро на 20 копеек: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Официальный курс доллара в пятницу, 11 сентября, не изменился и остался на уровне 27,83 грн. А вот стоимость евро поднялась сразу на 20 копеек – до 32,96 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 11 сентября

1 доллар США – 27,83 грн

1 евро – 32,96 грн.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,75 грн/$ (+5 коп.)

Продажа – 27,95 грн/$ (+5 коп.)

Евро:

Покупка – 32,60 грн/€ (+10 коп.)

Продажа – 32,10 грн/€ (+15 коп.)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,81 грн/$

Продажа – 27,96 грн/$

Евро:

Покупка – 32,90 грн/€

Продажа – 33,01 грн/€

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,83 грн/$

Продажа – 27,89 грн/$

Евро:

Покупка – 32,80 грн/€

Продажа – 32,94 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в четверг, 10 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,82 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,76 грн (-3 коп.).