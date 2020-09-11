НБУ поднял курс евро на 20 копеек: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Официальный курс доллара в пятницу, 11 сентября, не изменился и остался на уровне 27,83 грн. А вот стоимость евро поднялась сразу на 20 копеек – до 32,96 грн.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 11 сентября
1 доллар США – 27,83 грн
1 евро – 32,96 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,75 грн/$ (+5 коп.)
Продажа – 27,95 грн/$ (+5 коп.)
Евро:
Покупка – 32,60 грн/€ (+10 коп.)
Продажа – 32,10 грн/€ (+15 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,81 грн/$
Продажа – 27,96 грн/$
Евро:
Покупка – 32,90 грн/€
Продажа – 33,01 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,83 грн/$
Продажа – 27,89 грн/$
Евро:
Покупка – 32,80 грн/€
Продажа – 32,94 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в четверг, 10 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,82 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,76 грн (-3 коп.).
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