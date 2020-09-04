НБУ озвучил последствия новой вспышки коронавируса

В Украине во время карантина упал ВВП.

В Украине новая вспышка коронавируса и усиление карантина могут сдержать потребительский спрос и затормозить восстановление в сферах, которые ориентированные на внутренний рынок (прежде всего рынок услуг).

Об этом говорится в сообщении НБУ. Увеличение уровня заболеваемости в Украине на протяжение последних месяцев не повлияло на темпы восстановления экономической активности. "Впрочем, новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос и затормозить оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего сектор услуг", – говорится в отчете НБУ.

Что еще может повлиять на ситуацию в экономике:

негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;

эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;

увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

"Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса Правления Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 6%", – подытожили в НБУ.

Отметим, полный карантин будет губительным для экономики. С этим соглашаются большинство опрошенных OBOZREVATEL экспертов. Сейчас Кабмину нужно делать максимум, чтобы восстановить работу бизнеса и обеспечить украинцев рабочими местами. А еще месяц-два жесткого карантина от вируса не спасут, только отсрочат заражение, добавляет аналитик Максим Пархоменко.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

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