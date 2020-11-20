"Мисто Банк" бывшего регионала Ивана Фурсина только в 2020-м получил от Национального банка больше 500 млн грн рефинансирования. При этом международные расследователи уже связывали имя политика со схемой вывода средств из финансового учреждения.

Банк Фурсина могли закрыть еще в 2018-м: он стабильно не выполняет целый ряд нормативов. Но по какой-то причине НБУ до сих пор не отозвал лицензию. В прошлом году НАБУ расследовали, почему банк остается на рынке, несмотря на все проблемы. Но расследование ни к чему не привело.

Дело стало настолько масштабным, что судьбой банка заинтересовались даже в МВФ, который при недавней встрече с руководством Нацбанка задался вопросом: почему финансовое учреждение до сих пор работает.

О том, как "Мисто Банк" стал одним из самых везучих финансовых учреждений – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Особые" условия для "Мисто Банка"? Сколько денег получил Фурсин от НБУ

В Украине "чистку" финансового сектора под руководством бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой не пережили около 80 банков. Под угрозой закрытия оказался даже самый крупный игрок – "Приват". Чтобы не развалить всю финансовую систему его пришлось спасать государству (во всяком случае, так говорит регулятор).

Спасает Нацбанк не только те банки, от работы которых зависит стабильность страны. Среди счастливчиков оказался и банк экс-регионала Ивана Фурсина.

Ему на 95,9% принадлежит одесский "Мисто Банк" (кстати, на прошедших местных выборах он прошел в Одесский облсовет от ОПЗЖ). Финансовое учреждение регулярно нарушает нормативы, за которые закрыли и более успешные банки.

Но, в отличие от многих, Иван Фурсин имеет обширные связи: в свое время он возглавлял подкомитет Верховной Рады по вопросам банковской деятельности, взаимодействия с Национальным банком.

Уставной капитал банка – 712 млн грн. При этом в 2020-м НБУ выдал "Мисто банку" рефинансирования (дешевых кредитов) на сумму в 505 млн грн! К примеру, только 16 октября регулятор выдал более 100 млн грн.

Рефинанс Мисто Банка НБУ

О вероятном закрытии банка говорят уже не первый год. В прошлом году банк Фурсина нарушал норматив по активам, в этом году – нарушил допустимый коэффициент покрытия ликвидности. А в 2019-м НАБУ даже начало расследовать возможное нарушение руководства НБУ в связи с тем, что у банка не забирают лицензию. Однако виноватых так и не нашли.

Мол, если вовремя не закрыть финансовое учреждение, это может привести к потери депозитов в размере 835 млн грн. Уже в 2018-м, согласно отчету, банк нарушил норматив регулятивного капитала, максимальный размер кредитного риска (186,9% при необходимых не больше 25%), ограничения по инсайдерам (183% при необходимых не более 25%).

В ЕС такое не пройдет: банк Фурсина в Латвии закрыли

Еще в 2016-м Европейский центральный банк забрал лицензию у Trasta komercbanka, который принадлежал Фурсину и его партнерам. Финансовое учреждение находилось в Латвии и, как и в Украине, регулярно нарушало разные нормативы. Местный регулятор пришел к выводу, что для защиты интересов вкладчиков лицензию нужно отозвать.

При этом в ЕС есть правило: после закрытия банка вкладчикам возвращают депозиты в размере до 100 тысяч евро. Это позволило вернуть деньги 93% клиентов. В Украине же, если банк закрывается, гарантированная сумма вклада – всего 200 тысяч гривен. А все, что превышает эту сумму, сгорает.

Что интересно, название небольшого банка с украинскими владельцами в Латвии знают по всему миру. Дело в том, что еще в 2014 году расследование OCCRP вскрыло гигантскую схему отмывания российских денег. Из банков в РФ вывели более 20 млрд долларов, деньги легализировались в том числе и через упомянутый Trasta komercbanka.

И пока в ЕС защищают права своих вкладчиков, в Украине продолжает работать "Мисто Банк", получая сотни миллионов гривен в виде рефинанса от Нацбанка. А бенефициар – Иван Фурсин – еще и заседает в областном совете, принимая решения, как распоряжаться бюджетом региона.

Более того, OCCRP также утверждают, что Игорь Фурсин вместе с Дмитрием Фирташем уже присваивал деньги, которые выдавали в качестве рефинанса. И если история повторится и на этот раз, государство в разгар пандемии и на фоне экономического кризиса может снова потерять сотни миллионов гривен.