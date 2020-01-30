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30 января • обновлено в 14:44
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/ Mакроэкономика

Нацбанк рекордно снизил учетную ставку: как это повлияет на украинцев

2.1т
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Национальный банк Украины с пятницы, 31 января 2020 года, снизил учетную ставку до 11%.

Об этом говорится на сайте НБУ. "Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года. Национальный банк продолжает смягчения монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост", – сказано в сообщении.

Понижение учетной ставки может привести к:

  • снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);

  • удешевлению кредитов;

  • удешевлению депозитов;

  • росту цен;

  • повышению динамики роста экономики.

Какой ожидается инфляция и рост ВВП

В НБУ напомнили, что по итогам 2019 года инфляция составила 4,1%. Это самый низкий уровень за последние шесть лет. Ожидается, что в 2020 году инфляция составит ниже целевого диапазона в 5% (±1 процентный пункт), но вернется в его границы в конце года.

"Замедление инфляции, по оценкам НБУ, продолжается. Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Однако она ускорится в IV квартале и составит 4,8% по итогам 2020 года", – говорится в прогнозе НБУ.

В регуляторе ожидают, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,9%, а во все последующие будет повышаться на 4%. Напомним, в 2019 году ВВП вырос на 3,3%.

"Основным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с МВФ. Ключевым риском для реализации этого макропрогноза Национальный банк, как и раньше, видит отсрочки заключения новой программы сотрудничества с МВФ", – сказано в сообщении.

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Автор
Андрей Довгань
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