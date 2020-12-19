Нацбанк показал новый курс доллара: сколько заплатим после выходных

Доллар в понедельник, 21 декабря, прибавит в цене еще несколько копеек. После пяти дней стабильной ревальвации гривни ситуация кардинально изменилась: от минимальной месячной отметки в 27,73 грн/$ американская валюта дойдет до нового значения в 27,82 грн/$.

По сравнению с пятницей, 18 декабря, доллар увеличится всего на две копейки. Об этом говорится в опубликованных справочных данных Национального банка Украины. Также стоит отметить, что НБУ не устанавливает курс, он всего лишь удерживает валюты от резких колебаний.

Последнее время доллар дешевел, поэтому регулятор выходил на рынок и покупал "излишки" валюты. Таким образом искусственно увеличивали спрос, тем самым подталкивая доллар к росту. А в случаях, если доллар резко дорожает, Нацбанк выходит на рынок и продает валюту, увеличивая предложения и подталкивая американскую валюту к снижению.

В ближайшее время, отмечают аналитики, стоимость валюты не пробьет психологическую отметку в 28 грн/$. Позитивно на курс повлияло решение Минфина разместить рекордный объем облигаций внутреннего госзайма под высокий процент. Иностранцы пришли в Украину, продали доллары и за полученную гривню купили облигации.

В более длинной перспективе это приведет к девальвации, так как в какой-то момент иностранцы получат свою прибыль от ОВГЗ и будут покупать доллары, избавляясь от гривни.

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