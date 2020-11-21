Нацбанк показал, как подорожает доллар после выходных: опубликована цифра

Александр Литвин Mакроэкономика 09:00, 21.11.2020

В Украине курс доллара после выходных, 23 ноября, подорожает с 28,25 до 28,35 грн/$.

Об этом говорится в опубликованных на сайте Национального банка статистических данных. Стоит отметить, что речь идет об официальном курсе: это та цена, которая рассчитана исходя из всех зарегистрированных Нацбанком операций.

Курс НБУ 23 ноября
НБУ

Отметим, ранее в НБУ заявляли, что возможный полный локдаун в Украине не приведет к резкому подорожанию доллара. Если в прошлый раз после жесткого карантина из страны начали выводить деньги иностранцы, а украинцы начали активно покупать валюту, то на этот: участники рынка настроены более сдержано.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует: гривня в ближайшее время изменит стоимость до 28,5 гривен за доллар, реагируя на сложившийся фон. Сдерживающим фактором будет выступать НБУ, который может выйти на рынок с интервенциями. "Над рынком продолжает нависать большая волна гривневой ликвидности, которая может пойти на покупку иностранной валюты, что сильно надавит на гривню", – прогнозирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

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