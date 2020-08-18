Нацбанк опустил доллар до 27,3 грн: какой курс в банках и обменниках
Официальный курс доллара во вторник, 18 августа, снизился на 4 копейки и установился на уровне 27,30 грн. А вот стоимость евро пошла вверх – до 32,37 грн (+6 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 18 августа
1 доллар США – 27,30 грн;
1 евро – 32,37 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,15 грн/$ (-10 коп.);
Продажа – 27,40 грн/$ (-5 коп.).
Евро:
Покупка – 31,95 грн/€ (-5 коп.);
Продажа – 32,48 грн/€ (0 коп.).
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,22 грн/$;
Продажа – 27,31 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,37 грн/€;
Продажа – 32,47 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,22 грн/$;
Продажа – 27,29 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,05 грн/€;
Продажа – 32,15 грн/€.
Как сообщал OBOZREVATEL, Нацбанк Украины в понедельник, 17 августа, снизил курсы иностранных валют. Доллар подешевел на 6 копеек, а стоимость евро снизилась на 11 копеек.