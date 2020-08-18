Нацбанк опустил доллар до 27,3 грн: какой курс в банках и обменниках

Ярослав Маркин Mакроэкономика 10:33, 18.08.2020 Обновлено: 10:50, 18.08.2020

Официальный курс доллара во вторник, 18 августа, снизился на 4 копейки и установился на уровне 27,30 грн. А вот стоимость евро пошла вверх – до 32,37 грн (+6 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 18 августа

  • 1 доллар США – 27,30 грн;

  • 1 евро – 32,37 грн.

Официальный курс валют от НБУ
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,15 грн/$ (-10 коп.);

  • Продажа – 27,40 грн/$ (-5 коп.).

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 31,95 грн/€ (-5 коп.);

  • Продажа – 32,48 грн/€ (0 коп.).

Курс евро в банках
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,22 грн/$;

  • Продажа – 27,31 грн/$.

Курс доллара в обменниках
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,37 грн/€;

  • Продажа – 32,47 грн/€.

Курс евро в обменниках
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,22 грн/$;

  • Продажа – 27,29 грн/$.

Курс доллара на черном рынке
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,05 грн/€;

  • Продажа – 32,15 грн/€.

Курс евро на черном рынке
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, Нацбанк Украины в понедельник, 17 августа, снизил курсы иностранных валют. Доллар подешевел на 6 копеек, а стоимость евро снизилась на 11 копеек.

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