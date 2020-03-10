Нацбанк срочно продал $150 млн: как это повлияло на гривню

НБУ, чтобы поддержать курс гривни, начал продавать на межбанковском рынке доллары. Так регулятор борется с паникой вокруг обвала цен на нефть и экономической войны между РФ и Саудовской Аравией.

За первые 30 минут было продано $150 млн, но пока что на курс это повлияло слабо. Об этом сообщила "Лига.Финансы" со ссылкой на комментарии банков.

Курс валют

"Торги открылись продажами НБУ. За первые 30 минут им продано порядка $150 млн. Рынок находится в диапазоне $25,27/31. Наличный рынок торгуется выше: $25,50/25,80", – сообщили в ОТП Банке.

В Райффайзен Банке сказали, что НБУ действительно продал $150 млн и "готов еще продавать". "Курс пока слабо отреагировал на интервенции НБУ – рост курса продолжается", – отметили в Райффайзен Банке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Национальный банк Украины во вторник, 10 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,92 грн/$.

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