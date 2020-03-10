Наталья Ульянова: Доверие между бизнесом, властью и обществом – залог притока инвестиций в Украину

В Киеве завершился форум Level Up Ukraine 2020, призванн ый объединить бизнес, власть и общество в целях трансформации украинской экономики и ее перехода на инновационный путь развития. Об итогах и результатах мероприятия говорим с соорганизатором проекта Level Up Ukraine , CEO UNA // PARTNERS и Вице-президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Натальей Ульяновой.

21 февраля состоялся Форум Level Up Ukraine 2020. Его главная миссия - обеспечить сотрудничество власти, бизнеса и общества. Расскажите, как проведение Форума помогает выстраивать эффективную коммуникацию между всеми заинтересованными сторонами?

Форум призван стать платформой, которая позволит всем сторонам собраться вместе и открыто проговорить не только болевые точки, но и какие-то варианты решения и развития в будущем. В этом году у нас это получилось максимально открыто – диалог между бизнесом, властью и обществом состоялся.

Наиболее показательной в этом отношении стала панель "Доверие - основа инвестиций: бизнес, общество, власть", где присутствовали министр экономики Тимофей Милованов, замдиректора НАБУ Гизо Углава, украинские и зарубежные инвесторы, экономические эксперты, присутствовал Президент Европейского Экономического Сената. Спикеры панели активно взаимодействовали c залом, представителями украинского и иностранного бизнеса, которые делились наболевшим и задавали вопросы спикерам.

Гизо Углава много говорил о борьбе с коррупцией, поскольку это наиболее острый вопрос, который беспокоит бизнес и зарубежных инвесторов, которые намерены зайти на рынок Украины.

На других панелях, например, на панели объединения объединений бизнес взаимодействовал между собой с целью создания большего. То есть, главы крупнейших украинских объединений попробовали найти цель, ради которой они готовы объединиться и создавать что-то другое, для развития себя и развития страны. Собственно, с этой точки зрения, наша платформа Level Up Ukraine демонстрирует прогресс.

В ходе панельных дискуссий обсуждались многие важные для Украины темы - привлечение инвестиций, земельная реформы и даже проблемы образования. Как бы вы сформулировали три ключевых мысли форума?

Если говорить про инвестирование, ключевая мысль была услышать все заинтересованные стороны, выстроить между ними доверие и сделать реальные шаги для того, чтобы что-то изменилось, и текущая ситуация переросла в более активное взаимодействие.

Таргеты 2020 года в контексте инвестиций - это инфраструктура и рынок земли. Панели по этим вопросам получились максимально горячими. Вместо отведенного на земельную панель час, она продлилась два, а интерес к ней был таков, что в зале напрочь отсутствовали свободные места. Фактически на данной модели произошла апробация закона в реальных условиях, поскольку присутствовали представители агробизнеса, эксперты и чиновники, которые создают земельный законопроект.

На панели об инфраструктуре говорили о двух успешных концессиях – по портам "Херсон" и "Ольвия", которые состоялись в этом году. На панели присутствовали представители компаний- победителей концессионных конкурсов – "Рисоил-Херсон" и катарская QTerminals. Обсуждали перспективы масштабирования подобных проектов и возможности, которые открываются для модернизации инфраструктуры при использовании концессионных механизмов. Также в ходе этой же панели затронули перспективы проведения малой и большой приватизации в 2020 году.

Максимально насыщенной и многоступенчатой получилась в этом году образовательная панель. Она включала и прямое включение Отто Шармера (американский доктор философии в экономике и менеджменте и основатель Теории U), и мастер-класс Томаса Бьоркмана - социального предпринимателя, основателя фонда Ekskäret, который знает все об образовании в Швеции. Был также декан Киево-Могилянской бизнес-школы Александр Саврук, был Гела Бежуашвилл, представитель Georgian Industrial Group, которая точно знает, как выстраивать образование, поскольку у них есть крутой кейс по школам в Грузии. Были другие представители коммерческого сектора, и представители Министерства цифровой трансформации, которое отвечает за диджитализацию страны, без чего современное образование трудно представить. Если сказать каким-то одним тезисом об этой панели, это будет "Давайте попробуем реформировать и выстроить систему образования по-новому".

Форум проводится уже четвертый год подряд. Насколько за это время расширилась и изменилась его аудитория?

Однозначно могу сказать, что я вижу огромный прогресс, потому что с узкоспециализированного форума мы вышли на уровень, не побоюсь сказать, одного из крупнейших мероприятий в Украине. В этом году мы просто вынуждены были прекратить выдачу билетов, потому что КВЦ "Парковый" уже не вместил бы то количество людей, которые хотели посетить Форум.

Форум – 2020 стал рекордным по количеству стран, которые представляли спикеры и участники. Кроме того, широко были представлены регионы Украины – региональный бизнес развивается не менее динамично, чем столичный, и наращивает свое влияние на ситуацию в стране. Мы собрали лидеров отраслей, реформаторов – это основные наши участники, которые готовы не на словах, а на деле менять нашу страну, и это те, с кем мы хотим взаимодействовать дальше.

Level Up Ukraine ставит своей целью конвертацию идей в реальные реальных действия в Украине. Что уже удалось добиться?

В этом году у нас был первый Форум, в рамках которого существовала нетворкинг-зона, где бизнес имел возможность познакомиться друг с другом и попробовать найти совместные проекты – это то, чего не было нигде, ни на одном форуме в Украине, который я посещала. Мы сделали мобильное приложение, в рамках которого люди могут находить проекты, заходить в ко-инвесторские проекты и создавать что-то совместное.

У нас был представлен первый кейс междустранового взаимодействия - Президента Ассоциации налогоплательщиков Украины Григола Катамадзе избрали Вице-президентом Европейской ассоциации налогоплательщиков. Это кейс, которым можно гордиться.

Мы привлекли внимание к инвестированию в Украине со стороны не только конкретного зарубежного бизнеса, но и тех людей, которые отвечают в целом за потоки инвестирования в Украину. В частности, на Форуме присутствовали Президент и другие члены Европейского Экономического Сената.

Это я уже не говорю о большом количестве проектов, концепции которых были созданы в рамках Форума – мы рады этому и готовы содействовать. Параллельно у нас была аллея стартапов – каждый год они на Форуме находят инвесторов. Это тоже не может не радовать.

В этом году на Форуме много говорили о важности привлечения инвестиций, предстоящей приватизации и открытии рынка земли. А что будет обсуждаться на Level Up Ukraine 2021?

Я бы хотела, чтобы на Level Up Ukraine 2021 мы обсудили развитие Private Public Parntership, когда государственно-частное партнерство достигло бы такого масштаба, что о нем можно говорить целую панель. Я верю в то, что это та форма взаимодействия, которая действительно поможет не только бизнесу, не только правительству, но и стране в целом.

Могу отметить, что прошло буквально несколько дней после Level Up Ukraine 2020, и нас не получилось уйти в заслуженный отпуск, поскольку мы уже начали работу над Level Up Ukraine 2021. Поэтому следите за нашими новостями. Я думаю, что те проекты, которые уже в процессе договорённостей, переговоров, и те партнеры, которые заходят в коллаборацию, будут интересны всем на следующем Форуме.

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