Насиров озвучил план экономического развития Украины

Председатель Государственной фискальной службы Украины, кандидат на пост президента Украины Роман Насиров представил свою предвыборную программу 23 января.

Основными пунктами его программы являются экономические реформы, справедливые законы, европейские социальные стандарты и борьба с коррупцией, заявил он в эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Насиров Скриншот видео

Насиров подчеркнул, что задача государства — создать условия для развития бизнеса в Украине, а также дать возможность гражданам инвестировать в национальную экономику.

"Государство должно создавать возможности для предпринимательства, для людей, для бизнеса. Сейчас в Украине таких условий почти нет. Их не достаточно для инвесторов, не работают кредитные механизмы. Учетная ставка НБУ остается на уровне 18-19%. Это означает, что кредит можно взять под 22%, а к тому же надо выполнить много различных условий. И главное — у граждан нет возможностей инвестировать в экономику страны", — считает Роман Насиров.

Так, по его мнению, необходимо привлекать внутренний ресурс внутри государства и развивать возможности для инвестиций гражданами страны.

"У нас до сих пор не проведено нулевое декларирование. То есть большинство людей не может показать свое состояние. А я напомню, что по разным оценкам у граждан Украины находится от $60 до 100 млрд, которые могли бы работать на экономику нашей страны. Для этого нужно дать возможность для граждан легализовать эти средства", — убежден председатель ГФС.

Еще одной проблемой, как считает Роман Насиров, является недостаточное использование возможностей, которые получили регионы Украины благодаря децентрализации, в том числе финансовой.

"С одной стороны, местные бюджеты выросли в два-четыре раза. Но одновременно начался другой процесс — на местах не готовы к тому, чтобы тратить полученные средства эффективно. То есть деньги есть, нужно объявить и провести тендеры, а на местах даже не знают, как это сделать. Они должны тратиться, в первую очередь, на улучшение условий жизни граждан. В результате общины почти ничего не получили из средств", — возмутился глава ГФС.

Роман Насиров Скриншот видео

Новости Роман Насиров официально зарегистрирован кандидатом на пост президента Украины

Он считает, что Украине нужно обратиться к опыту европейских стран, США, в которых процессы децентрализации были реализованы успешно, а развитие территорий было эффективным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Насиров обнародовал основные показатели доходов бюджета. Он обратил внимание на некоторые показатели 2018 года и ожидаемые бюджетные показатели на 2019 год.

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