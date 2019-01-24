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Насиров озвучил план экономического развития Украины

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Председатель Государственной фискальной службы Украины, кандидат на пост президента Украины Роман Насиров представил свою предвыборную программу 23 января.

Основными пунктами его программы являются экономические реформы, справедливые законы, европейские социальные стандарты и борьба с коррупцией, заявил он в эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Насиров

Роман Насиров

Скриншот видео

Насиров подчеркнул, что задача государства — создать условия для развития бизнеса в Украине, а также дать возможность гражданам инвестировать в национальную экономику.

"Государство должно создавать возможности для предпринимательства, для людей, для бизнеса. Сейчас в Украине таких условий почти нет. Их не достаточно для инвесторов, не работают кредитные механизмы. Учетная ставка НБУ остается на уровне 18-19%. Это означает, что кредит можно взять под 22%, а к тому же надо выполнить много различных условий. И главное — у граждан нет возможностей инвестировать в экономику страны", — считает Роман Насиров.

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Так, по его мнению, необходимо привлекать внутренний ресурс внутри государства и развивать возможности для инвестиций гражданами страны.

"У нас до сих пор не проведено нулевое декларирование. То есть большинство людей не может показать свое состояние. А я напомню, что по разным оценкам у граждан Украины находится от $60 до 100 млрд, которые могли бы работать на экономику нашей страны. Для этого нужно дать возможность для граждан легализовать эти средства", — убежден председатель ГФС.

Еще одной проблемой, как считает Роман Насиров, является недостаточное использование возможностей, которые получили регионы Украины благодаря децентрализации, в том числе финансовой.

"С одной стороны, местные бюджеты выросли в два-четыре раза. Но одновременно начался другой процесс — на местах не готовы к тому, чтобы тратить полученные средства эффективно. То есть деньги есть, нужно объявить и провести тендеры, а на местах даже не знают, как это сделать. Они должны тратиться, в первую очередь, на улучшение условий жизни граждан. В результате общины почти ничего не получили из средств", — возмутился глава ГФС.

Роман Насиров

Роман Насиров

Скриншот видео

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Он считает, что Украине нужно обратиться к опыту европейских стран, США, в которых процессы децентрализации были реализованы успешно, а развитие территорий было эффективным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Насиров обнародовал основные показатели доходов бюджета. Он обратил внимание на некоторые показатели 2018 года и ожидаемые бюджетные показатели на 2019 год.

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Персона
Роман Насиров
Место
Украина
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