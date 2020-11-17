"Кончайте, папа, торговать, потому что уже нет, чем сдачи давать"

Новость о выдаче Нацбанком 10 млрд рефинансу для Эксимбанка и еще 6 для других банков означает начало эмиссии для перекрытия 150-200 млрд дыры в бюджете.

Экономика падает. МВФ в займах давно отказал. Внешние рынки не покупают ОВГЗ. Поэтому началось печатание гривни.

На самом деле физически никакого печатного станка не используют. Просто Нацбанк занимает одном из государственных или "дружественных" коммерческих банков скилькись млрд грн, на которые они покупают ОВГЗ. Банки зарабатывают 3-5% маржи, Правительство получает гривню для социальных выплат. Потому задержка зарплат уже есть даже в СБУ!

Сегодняшние 16 млрд рефинансу - пробный шар большой эмиссии.

Причем, оправдывать это будут необходимостью помочь бизнесу (читай - Велюру) во время карантина выходного дня.

Дальше будет больше.

Другого выхода у зеленой дилетантуры нет.

Падение экономики, развал управления, аферы с "большим строительством" - все это вело к финансовому кризису.

К сожалению, выгребать будет вся страна.