Налоговая в Украине перевыполнила план по поступлениям, несмотря на падение ВВП

В Украине, несмотря на падение ВВП в первой половине 2020 года, Государственная налоговая служба (ГНС) перевыполнила план по поступлениям в бюджет. За май-август удалось не только компенсировать отставание, которое образовалось за январь-апрель, но и достичь перевыполнения индикатива.

Об этом говорится в отчете ГНС. Так, индикатив составлял 337,8 млрд грн, а удалось собрать 355,7 млрд грн. Вот всего несколько цифр:

ВВП за первую половину 2020 года – минус 6,5%;

рост совокупных поступлений платежей, которые контролируются ГНС – плюс 10,8%;

индикатив (январь-август 2020-го) – 337,8 млрд грн;

фактически выполнено – 355,7 млрд грн;

перевыполнение – 17,8 млрд грн.

По сравнению с прошлым годом удалось достичь роста 17,3%. "То есть в мае-августе не только устранено отставание, допущенное за январь-апрель в сумме 11,7 млрд грн, но и достигнуто значительное перевыполнение индикатива за январь-августа в размере 17,8 млрд гривен", – поясняют в ГНС.

Налоговая перевыполнила план ГНС

НДС за январь-август перевыполнили на 20,5 млрд грн (38,3%). По сравнению с прошлым годом это в 1,4 раза больше.

Налоговая перевыполнила план по НДС ГНС

В августе индикатив перевыполнен на 14 млрд грн (33,2%). Удалось собрать 53,6 млрд грн, в то время как индикатив установлен в размере 42,3 млрд. В том числе НДС собрали на 9,2 млрд грн больше (в 2,7 раза больше индикатива).

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам Государственной счетной палаты, Украина в первом полугодии 2020-го не выполнила план доходов на 38 млрд грн, или 7,8%.

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