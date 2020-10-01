Налоговая в Украине перевыполнила план и компенсировала отставание за первое полугодие

В Украине, несмотря на падение ВВП в первой половине 2020 года, Государственная налоговая служба (ГНС) перевыполнила план по поступлениям в бюджет. За май-сентябрь удалось не только компенсировать отставание, которое образовалось за январь-апрель, но и достичь перевыполнения индикатива.

Об этом говорится в отчете ГНС. Так, индикатив составлял 360,9 млрд грн, а удалось собрать 387,3 млрд грн. Вот всего несколько цифр:

ВВП за первую половину 2020 года – минус 6,7%;

рост совокупных поступлений платежей, которые контролируются ГНС – плюс 11%;

индикатив (январь-сентябрь 2020-го) – 360,9 млрд грн;

фактически выполнено – 387,3 млрд грн;

перевыполнение – 26,4 млрд грн.

Налоговая увеличила поступления ГНС

По сравнению с прошлым годом удалось достичь роста на 17%. "То есть в мае-сентябре не только устранено отставание, допущенное за январь-апрель в сумме 11,7 млрд грн, но и достигнуто значительного перевыполнения индикатива за январь-август в размере 26,4 млрд гривен", – поясняют в ГНС.

НДС за январь-август перевыполнили на 25,7 млрд грн (43,3%). По сравнению с прошлым годом это в 1,4 раза больше.

Показатели НДС ГНС

Поступления НДС ГНС

В сентябре индикатив перевыполнен на 8,5 млрд грн (36,9%). Удалось собрать 31,6 млрд грн, в то время как индикатив установлен в размере 23,1 млрд. В том числе НДС собрали на 5,2 млрд грн больше (в 1,9 раза больше индикатива).

Налоговая эффективность ГНС

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам Государственной счетной палаты, Украина в первом полугодии 2020-го не выполнила план доходов на 38 млрд грн, или 7,8%.