Налоговая: ФЛП не нужно подавать никаких заявлений, чтобы освободиться от уплаты ЕСВ в период карантина

Если плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) уже осуществил его оплату за март и апрель 2020 года до вступления в силу закона №533 о поддержке бизнеса на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19 ), такие суммы будут зачисляться налоговыми органами в счет будущих платежей.

Об этом говорится в информационном письме от ДПС "Карантинные нововведения для бизнеса. Какие нюансы нужно знать?".

При этом, как отметили в Государственной налоговой службе, никаких заявлений от плательщиков единого взноса не требуется, кроме случаев самостоятельного определения таким плательщиком базы начисления единого взноса за отчетный период в Отчете.

Также в налоговой отметили, что в период с 1 марта по 31 мая 2020 не действуют санкции за нарушения, связанные с электронным администрированием НДС и акцизного налога, а именно за нерегистрацию (несвоевременную регистрацию) налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, а также за нерегистрации (несвоевременную регистрацию) акцизных накладных/расчетов корректировки к акцизных накладных в Едином реестре акцизных накладных.

Полную версию информационного письма можно загрузить по ссылке здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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