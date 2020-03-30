Налоговая благодаря борьбе с контрабандой перевыполнила план по акцизу на водочные на 20%

Поступления в общий фонд госбюджета по акцизному налогу с ликероводочной продукции (ЛВП) уже сегодня составляют 541,4 млн грн, что на 19,2% (+87,3 млн грн) больше поступлений всего марта 2019 года. При этом, индикативные показатели за март уже перевыполнені на 18,3% (+83,3 млн гривен).

Об этом сообщает ГНС. Таким образом, как отметили в налоговой, по состоянию на 30 марта индикативные показатели по акцизному налогу с ЛВП за I квартал уже выполнен на 100,9% (+11,1 млнгрн).

"Усиление контроля за производством ликероводочной продукции плюс системная борьба с контрафактным алкоголем в розничной сети, которую мы вели в течение последних трех месяцев, дали результат. Мероприятия, проводимые налоговой вместе с правоохранительными органами и местными властями, привели к стремительному увеличению бюджетных поступлений от акцизного налога", – заявил глава ГНС Сергей Верланов.

Сергей Верланов

"Детенизация рынка водочных изделий важна не только с точки зрения наполнения бюджета. Ведь производство и торговля контрафактом – это еще и прямая опасность для здоровья потребителей", - подчеркнул глава налоговой.

Сообщается, что с момента своего создания в декабре 2019-го Департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы начал системную борьбу с нелегальным производством и оборотом ликероводочной продукции (ЛВП). Как результат, значительно выросли поступления в бюджет акцизного налога от ЛВП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба запустила учебный бесплатный видеокурс, как пользоваться электронными сервисами ГНС в условиях карантина в Украине.

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