Миллионы украинцев прячутся от налогов: Кабмин введет "признаки работы", а "слуги" предлагают "бонусы"

В Украине один из самых высоких в Европе уровней теневой экономики. Работодатели не хотят платить налоги за сотрудников, бизнес – показывать честный оборот, сотрудники – декларировать дополнительные доходы.

Чтобы частично решить проблему "серой занятости", в Кабмине предлагают вести четкие критерии, которые позволят определить, с кем обязательно нужно оформлять трудовой договор.

О том, поможет ли это изменить ситуацию с тенью, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главная проблема – отсутствие культуры уплаты налогов в Украине, сходятся во мнении опрошенные OBOZREVATEL эксперты. Не заплатить должно быть стыдно, тогда ситуация начнет меняться.

Сейчас же, как подсчитали в Государственной налоговой службе, "потерялись" примерно 5,6 млн человек. Они находятся в работоспособном возрасте, но никакие доходы не декларируют. Различные доходы получили 19,7 млн человек, из них 11,6 млн – зарплату (2,1 млн из них это работающие пенсионеры).

"Налоговая служба Украины длительное время не видит на налоговой карте из экономически активного населения 5,6 млн граждан", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

По разным оценкам, в Украине в тени находится от четверти до половины ВВП. Целые сферы (например, рынок аренды жилья) практически полностью не платят налоги. Не платят подоходный налог и заробитчане, хотя по закону должны декларировать заработанное за границей.

"Нужны радикальные действия по отношению к теневикам. Это должны быть жесточайшие действия. Мы до коронавируса потеряли 500 тысяч плательщиков ЕСВ. С коронавирусом это уже миллион. На миллион меньше плательщиков. Они ушли в тень, как только отменили штрафы", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Такой подход не поддерживают во фракции власти "Слуга народа". Своим решением они практически нивелировали штрафы для работодателей, которые официально не оформляют своих сотрудников. К примеру, нардеп Дарья Володина рассказала: что она предлагает присмотреться к примеру стран, где за белые зарплаты государство выплачивает "премии". Как именно отследить, белая это зарплата или часть из нее все-таки заплатили в конверте и нужно ли при этом наказывать тех, кто часть зарплатного фонда скрывал от налогов, политик не уточнила.

"Думаю, лучше прибегнуть к модели поощрения, а не наказания. Мы об этом говорили с экспертами еще прошлой осенью. Есть прекрасный пример одной из европейских стран: компания выплачивает своим сотрудникам в полном объёме белые зарплаты, по результатам года получает так называемый кешбек из бюджета", – сказала Володина.

Налоги за украинцев платит работодатель, возможно, в том числе из-за этого многие украинцы даже не подозревают, сколько они платят в бюджет. К примеру, с каждой зарплаты нужно заплатить 22% единого соцвзноса, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора.

Подоходный налог нужно платить и с других доходов, например, от аренды недвижимости, от дополнительного заработка, подработки. Но в этом случае платить нужно самостоятельно – до мая следующего года заполнить декларацию и заплатить за май прошлого года.

18% по закону нужно платить от:

заработной платы;

дохода от аренды недвижимости;

доходов, полученных от независимой профессиональной деятельности;

за сумму пенсии, которая превышает ее расчетный размер;

с суммы, которую получили от работодателя на похороны члена семьи;

с командировочным, если расходы "не вписались" в норму;

процентом по банковскому депозиту и т.д.

5% нужно платить за:

продажу второго автомобиля за год;

дивиденды по акциям и корпоративным правам;

наследство.

Если в этом году был какой-либо из перечисленных доходов, до мая 2021-го нужно обратиться в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и оплатить налог.

Работодатели не смогут оформлять своих сотрудников как физлиц-предпринимателей или подписывать с ними договора подряда, если работа сотрудника соответствует хотя бы трем из семи признаков. Соответствующие нововведение прописаны в законопроекте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В министерство регулярно поступают жалобы на работодателей, которые отказываются официально оформлять сотрудников, а вместо этого предлагают подписать договор трудового подряда либо работать вовсе нелегально, говорится в пояснительной записке. С договором трудового подряда работодатель не должен платить все налоги за сотрудника, гарантировать ему больничный, отпуск. Уволить могут в любой момент.

Проанализировав КЗоТ, в ведомстве пришли к выводу, что отказ оформлять на полный рабочий день вполне вписывается в рамки закона. И чтобы исправить ситуацию, разработали изменения. По новому проекту работодатель обязан принять на работу, если есть хотя бы три из семи признаков официального трудоустройства на полный рабочий день.

Признаки трудовых отношений:

сотрудник лично выполняет профессиональные задачи под присмотром того, в интересах кого выполняется задача;

работа постоянная, и, как правило, не предусматривает конкретного результата за определенный период времени;

работа выполняется на согласованном рабочем месте, соблюдается график и трудовой распорядок;

сотруднику обеспечивают условия труда (инструменты, оборудование и т.д.);

систематически выплачивается вознаграждение за работу;

работодатель устанавливает продолжительность рабочего времени;

сотруднику компенсируют командировки и другие расходы, которые связаны с выполнением задач.

Также договоры подряда запретят подписывать с сотрудниками, которые будут выполнять работы в опасных для здоровья условиях, на работах с вредными условиями, либо там, где есть необходимость в профессиональном отборе. В таком случае привлекать можно будет либо сотрудников на полный рабочий день и с полным официальным оформлением, либо физлиц-предпринимателей.

Даже если указанный законопроект примут, без жесткого контроля, штрафов и, главное, культуры уплаты налогов, кардинально ситуацию с тенью не решить.