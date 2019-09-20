"Нависла угроза": Лагард забила тревогу из-за состояния экономики

Будущая глава Европейского центробанка Кристин Лагард считает, что рост мировой экономики находится под угрозой, а потому правительства стран должны активнее бороться с угрозами.

Об этом она заявила в интервью агентству France-Presse, передает "Интерфакс-Украина". Лагард сменит действующего руководителя ЕЦБ Марио Драги после 31 октября 2019 года. До этого она возглавляла МВФ.

По ее словам, рост мировой экономики является "хрупким" и "находится под угрозой". При этом он слишком сильно зависит от действий мировых центральных банков, в связи с чем их решения должны быть предсказуемыми.

Среди главных угроз мировой экономике Лагард назвала выход Великобритании из Евросоюза и торговые войны между США и Китаем.

"Лагард отметила, что они "созданы руками человека, и человек может их исправить". При этом она призвала власти мировых государств принимать более активное участие в решении экономических проблем вместо того, чтобы полагаться на центральные банки", – говорится в материале.

В то же время Лагард предостерегла правительства от вмешательства в работу самих центробанков, поскольку это, по ее словам, не оборачивается ничем хорошим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшей перспективе на рубеже 2019-го и 2020 годов мир ждет новый глобальный экономический кризис из-за перепроизводства на рынках.

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