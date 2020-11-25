"Нафтогазу" разрешили добывать газ в Черном море: Украина может полностью отказаться от импорта

"Нафтогаз" или компании, которые полностью ему принадлежат, сможет добывать голубое топливо на шельфе Черного моря. Стоимость специального разрешения на такую работу составит 10% от начальной цены (если глубина воды до 100 метров) и 1%, если глубина более 100 метров.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 25 ноября. По оценкам правительства, ежегодно на шельфе моря можно добывать 10 млрд кубометров газа. Этого объема хватит, чтобы полностью отказаться от импорта голубого топлива.

Несколько цифр:

при потреблении 30-34 млрд грн, Украина добывает 20-21 млрд кубометров;

месторождения газа, которые уже разрабатываются, истощены на более 80%;

в шельфе Черного моря можно добывать 10 млрд кубометров газа в год (перспективный ресурс до 2 трлн кубометров).

Сколько газа Украина добывает и потребляет КМУ

Отметим, ранее "Нафтогаз" планировал увеличить добычу собственного газа до 20 млрд кубометров в год к 2020 году. При этом сейчас добывает всего около 15 млрд кубометров в год. План провалили из-за того, что предприятию не удалось получить лицензии на разработку новых месторождений.

Если эксплуатировать уже открытые месторождения, ежегодно объемы добычи газа будут падать. Вместе с тем все больше голубого топлива придется покупать за границей. Это приводит к девальвации гривни (так как тратят валюту) и высоким тарифам на газ для населения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина рекордно увеличила импорт газа из ЕС. Он достиг 70 млн кубометров в день. Это рекорд с 2014 года, когда еще производился импорт из РФ. Причем доставляет не только "Нафтогаз", но и европейские компании.