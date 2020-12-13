Курс доллара в Украине снизится, "Нафтогаз" скупает валюту: что будет с гривней

Александр Литвин Mакроэкономика 18:00, 13.12.2020

В Украине курс доллара в ближайшее время опустится ниже психологической отметки в 28 грн/$. На стоимость валюты, в том числе, повлияло предоставление кредита от ЕС и снижение импорта из-за грядущего локдауна.

О том, как и почему изменится цена на доллары – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара в Украине снизится

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,9 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,9/28,1 грн", – рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Позитивно на стоимость гривни повлияло:

  • ЕС выделит Украине дешевый кредит (со ставкой 0,125%, в десятки раз меньше, чем у МВФ) в размере 623,5 млн евро;

  • импортеры начали покупать меньше импортной продукции из-за грядущего локдауна;

  • высокие резервы Нацбанка.

"Позитив на рынках вызван решением ЕС выделить Украине 623,5 млн евро по ставке 0,125% годовых с погашением в 2035 году. Теперь можно с высокой вероятностью ожидать поступления денег и от МВФ. Рост доходности ОВГЗ приводит к увеличению позиций нерезидентов в данном инструменте. Это, в свою очередь, снижает давление на курс национальной валюты", – рассказывает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

11 декабря гривня по отношению к доллару закрепилась на уровне 28,20. НБУ и нерезиденты в торгах участия не принимали. После обеда с продажами валюты появился государственный Укргазбанк. Вероятно, он продолжает покупать гривну для "Нафтогаза". Торги четверга по валютной паре доллар/гривна завершились на уровне 28,05, евро к гривне незначительно укрепился - до отметки в 34,08.

При этом Андрей Гойлов ожидает менее существенное укрепление гривни. "На следующей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю коррекции к уровню 28,15. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 34,18", – добавляет эксперт.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club, отмечает: решение Нацбанка оставить учетную ставку на уровне 6% не повлияло на рынок. "В перспективе, давление на гривню могут оказать компании и фирмы подрядчики государственных проектов, если они получат деньги из бюджета. В зависимости от объемов таких выделений, не все средства получится использовать, в результате чего остатки, а также замороженные на время локдауна ресурсы, могут пойти на выкуп валюты. Но такой вариант возможен только при условии выделения средств подрядчикам", – Шевчишин.

Как будет дорожать валюта

Подорожать доллар может и из-за государственных компаний, которые получат из бюджета гривни, добавляет Шевчишин. В этой ситуации удержать курс может Нацбанк, если будет выходить на рынок и продавать доллары.

В целом же плавная девальвация продолжится и в дальнейшем, уже в следующем году курс может поднять до 29 грн за доллар. Если же доллар будет дешевле, то выполнить бюджет в 2021-м будет сложно.

Так, от стоимости валюты зависит не только стоимость импорта, но и поступления в государственный бюджет. Акцизы, налогообложение импорта – все это привязано к курсу. И подорожание может начаться уже в январе.

Oxford Eсonomics пересмотрел свои оценки ситуации в Украине. Они считают, что отношения с МВФ могут ухудшиться, а это создает большие макрофинансовые риски. "Потеря импульса к реформам после недавних перестановок в Кабинете министров и НБУ может все же напрячь отношения с МВФ во время текущей резервной программы", – говорится в отчете.

В результате аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Плавная девальвация гривни неизбежна. При этом если рост доходов будет опережать темпы девальвации гривни, украинцы от такого явления не пострадают.

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