"Нафтогаз" и аудиторы опровергли новость о "нарушениях на 75 млрд"

Государственная аудиторская служба и НАК "Нафтогаз" опровергли информацию о том, что НАК допустил нарушения, которые якобы привели к потерям бюджета в размере 75 млрд грн.

Так, как заявили на официальной страницы Госаудита в Facebook, учреждение "не подтверждает информацию, освещенную в некоторых СМИ, поскольку такая информация является субъективным мнением автора и не соответствует действительности". В то же время в самом "Нафтогазе" ответили на конкретные обвинения.

Первое – начисления резерва сомнительных долгов при не утвержденном финансовом плане (за 2018 год и 9 месяцев 2019 года. - Ред.) на 38,4 млрд гривен. Поэтому, якобы по мнению аудиторов, размер выплаченных дивидендов был занижен на 35,3 млрд гривен.

Пояснение "Нафтогаза": формальные проблемы с отчетностью есть. И причина такой ситуации– противоречия, заложенные в 2018 году тогдашним правительством. Эту проблему может решить Кабмин. Например, украинский закон требует, чтобы "Нафтогаз" придерживался международных стандартов отчетности и насчитывал резерв на сомнительную задолженность, а с другой стороны – аудиторы считают это нарушением.

"Ни один Правительство до этого года не пыталось урегулировать вопрос долгов ТЭЦ и ТКЭ за ПСО. Это наконец произошло этим летом благодаря смелости действующего состава правительства. Сейчас обсуждается вопрос передачи "Нафтогазу" в управление шести ТЭЦ, и это будет еще одним шагом к системному решению вопроса долгов", – пояснили в "Нафтогазе".

Второе – якобы выявления Офисом крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы нарушений в "Укртрансгазе" на 37,3 млрд гривен. В результате – "Нафтогаз" якобы не доплатил 35,1 млрд гривен дивидендов.

Пояснение "Нафтогаза": "Но за газ с компанией никто не рассчитался. Это газ, который незаконно отбирали из системы во время предыдущих отопительных сезонов. Мы оплатили из него ренту, НДС, налог на прибыль, но так и не получили за него деньги от контрагентов. Невозможно оплатить дивиденды по непогашенным долгам, а их на сегодня уже 100 млрд гривен.

"Нафтогаз "якобы задержал уплату дивидендов за 2018 год". На самом деле мы в судах отстаивали необходимость задержать ресурс для покупки газа на зиму, а не забирать его в бюджет летом. Это то решение, которое позволило предупредить "газовую войну . Летом 2019-го холодная зима волновала только нас, не правительство", – заявили в компании.

Также в компании опровергли информацию о том, что они провалили план по наращиванию добычи газа. "Нам говорят, что "Нафтогаз не выполнил планы по увеличению добычи". Поскольку финплан 2018 года был вовремя утвержден тогдашним правительством, мы не смогли инвестировать в разработку новых месторождений. Это привело к потере нами лицензий. Сейчас перед нынешним правительством стоит задача обеспечить выдачу новых лицензий на добычу", – сообщили в "Нафтогазе".

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов Украины спрогнозировало, что в ближайшие четыре года убытки государственной группы "Нафтогаз" превысят 21 млрд гривен.