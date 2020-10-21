"Нафтогаз" анонсировал второй этап санкций США против "Северного потока-2"

"Нафтогаз" поддержал решение США расширить санкции против "Северного потока-2". Кроме того, в украинской компании отметили: к концу 2020-го Конгресс примет дополнительные санкции против компаний, которые способствуют запуску газопровода.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Нафтогаза", размещенном на официальном сайте компании. Новые санкции, которые примут в конце года, должны распространяться на предоставление страховых услуг российским трубоукладочным судам, эксплуатационную сертификацию "Северного потока-2" и различные формы содействия трубоукладочным работам для строительства трубопровода.

"Нафтогаз" и в дальнейшем тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства Северного потока 2. Совместные усилия – основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества", – говорится в сообщении.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика OBOZREVATEL

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