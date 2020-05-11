Надбавки врачам выплатила только одна область – Степанов

Mакроэкономика 15:06, 11.05.2020 Обновлено: 15:09, 11.05.2020

Надбавки медработникам за работу с пациентами, инфицированными COVID-19, в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область.

Об этом 11 мая во время выездного брифинга из Полтавской области сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март — они не утешительны. Я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме — это именно Полтавская", — подчеркнул он.

По данным главы министерства, в среднем в Полтавской области каждом медику, который работал с инфицированными, оплатили примерно 21 тыс. грн ($783) — это те 300%, которые были обещаны медработникам.

"По остальным областям будем разбираться. Я уверен, что мы доведем это до конца и все наши медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками", – сказал Степанов.

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