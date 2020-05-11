Главная Новости
11 мая • обновлено в 15:11
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Надбавки врачам выплатила только одна область – Степанов

532
Читать материал на украинском

Надбавки медработникам за работу с пациентами, инфицированными COVID-19, в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область.

Об этом 11 мая во время выездного брифинга из Полтавской области сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март — они не утешительны. Я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме — это именно Полтавская", — подчеркнул он.

Надбавки врачам выплатила только одна область

По данным главы министерства, в среднем в Полтавской области каждом медику, который работал с инфицированными, оплатили примерно 21 тыс. грн ($783) — это те 300%, которые были обещаны медработникам.

"По остальным областям будем разбираться. Я уверен, что мы доведем это до конца и все наши медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками", – сказал Степанов.

Как писал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина Полтава
Теги
медики зарплата врача
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги