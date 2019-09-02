Начнут продавать землю, изменят КЗоТ и ставки на ипотеку: Зеленский назвал новшества и сроки

Президент Владимир Зеленский 2 сентября провел совещание с новым Кабмином, спикером Рады и правоохранительными органами. На нем глава государства, хотя по закону и не имеет такого права, назвал задачи и сроки их выполнения и для правительства, и для парламента.

В ближайшие несколько месяцев в Украине изменят Кодекс законов о труде, разрешат добывать янтарь и продавать землю, изменят список госпредприятий, которые нельзя продавать.

О том, что и когда должны принять по приказу Зеленского – OBOZREVATEL.

Бюджет – проект внесут до 15 сентября

Под руководством премьера Алексей Гончарука министр финансов Оксана Маркарова обязана до 15 сентября внести от Кабмина законопроект о бюджете страны на следующий год. Подробнее о том, какие цифры могут попасть в документ – читайте здесь.

До конца года отменят мораторий на продажу земли

Уже до 1 октября текущего года в Раде должен быть новый законопроект о рынке земли. А уже 1 декабря документ должен стать законом. Продлевать мораторий новые власти не собираются. При этом среди задач: объяснить украинцам, что их землю никто забирать не будет, а такой шаг позволит развиваться фермерским хозяйствам. Подробнее о том, зачем Украину нужен рынок земли, читайте здесь.

Владимир Зеленский

"Пояснить обществу, что никто не будет забирать землю. Модель направлена на развитие фермерства и защиты их интересов. Принять закон до 1 декабря 2019-го", – заявил Зеленский.

Список запрещенных к приватизации проектов отменят

До 1 октября текущего года Кабмин должен отменить список тех предприятий, которые нельзя приватизировать. Вместо этого, отмечает глава государства, необходимо разработать новый перечень стратегических объектов, которые останутся в государственной собственности.

До 1 декабря продадут 500 предприятий через ProZorro. Продажі. К этой же дате начнут подготовку больших компаний к приватизации. Первый конкурс проведут не позже 1 апреля 2020-го.

Среди других важных новшеств:

СПЛИТ (разделение полномочий НБУ и Национальной комиссии по финансовому рынку и ценным бумагам) должны принять до 1 октября 2019-го;

Закон о концессии (договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий) – до 1 октября 2019-го.

Закон об аренде государственного имущества – до 1октября 2019-го.

Недра будут передавать на аукционах, список подготовят до 1 декабря 2019-го.

Кредитные ставки для бизнеса и на ипотечное кредитование должны снизить с помощью специального закона, который должны подготовить и внести в Раду до 1 октября 2019-го;

Новую редакцию Кодекса законов о труде (КЗоТ) примут до 1 января 2020-го (подробнее о том, что может измениться – в материале OBOZREVATEL);

Украинцы смогут получать 30 самых распространенных государственных услуг онлайн, при этом разрешительную документацию также переведут в электронный вид;

До 1 января 2020-го должны снизить стоимость подключения к газу и электроэнергии;

До 1 октября 2019-го также должны принять закон о Службе финансовых расследований;

Внесли законопроекты о легализации казино и добычи янтаря – до 1 октября 2019-го , а принять – до 1 декабря 2019-го;

Частично вывести рынок труда из тени (наказывать за работу бизнеса в серой зоне) – до 1 декабря 2019-го;

Закон о водном транспорте – до 1 октября 2019 года; пилотные конкурсы концессии морских портов до 1 января 2020 года.

Принять закон о среднесрочном планировании финансирования ремонта дорог и цен на капитальный ремонт - до 1 октября 2019 года;

Подготовить план реструктуризации "Укрзалізниці" (либерализации рынка локомотивной тяги) - до конца 2019-го;

Подготовить лоты на спецзразрешения на нефть и газ – до 1 января 2020 года;

Ввести систему единого окна на таможне – до 1 января 2020-го;

Принять закон об уполномоченных экономических операторов – до 1 октября 2020-го.

Президент Зеленский и премьер Гончарук

Кабмин будет работать по-тихому

В Украине, согласно главному закону страны – парламентско-президентская республика. Однако в своем обращении президент дал задачи и Кабмину, и Верховной Раде и даже по закону независимому регулятору – Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам.

Более того, новая власть уже объявила – показывать украинцам работу Кабмина не будут.

Мол, раньше принятие решений напоминало шоу "За стеклом" – доносить народу нужно только самое главное. "Переформатируем заседание правительства, чтобы это не было показухой и шоу "За стеклом". Работа правительства будет переформатована таким образом, чтобы доносить обществу важнейшую информацию о сути решений, которые принимаются правительством в интересах общества. А не для того, чтобы показать хорошую картинку", – заявили на совещании с президентом.

Монополизация власти командой президента привела к тому, что под руководством главы государства оказались практически все ветви власти. К чему приведет такая узурпация – к резким и ощутимым переменам, или к обогащению приближенных и удару по демократическим институциям – покажет время.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!