НАБУ получает в пять раз больше полиции, но работает в 8 раз хуже: результаты правоохранителей в 2020-м

В Украине на одного полицейского выделяют всего 258,7 тыс. грн в год, при этом Нацполиции удалось выявить материальные убытки в результате совершенных правонарушений на 5,6 млрд грн. В то же время из бюджета на каждого сотрудника Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) потратили 1,32 млн грн, хотя ведомство выявило нарушений всего на 679 млн грн.

Это следует из государственного бюджета Украины на 2020 год, а также результатов работы правоохранительных органов, опубликованных на сайтах ведомств. Так, антикоррупционные органы при самом высоком финансировании из расчета на одного сотрудника показали самые скромные результаты работы. Полиция при в разы меньшем финансировании на одного человека показалп самые весомые результаты.

Какие убытки удалось установить (за 10 мес. 2020-го):

Национальная полиция установила 5,6 млрд грн

Налоговая – 1,14 млрд

НАБУ – 679 млн

Государственное бюро расследований (ГБР) – 308 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) – 11 млн грн.

Какая эффективность правоохранительных органов Презентация результатов работы

Уже удалось вернуть в бюджет:

958 млн грн – Нацполиции;

826 млн грн – налоговой;

75,5 млн грн – НАБУ;

40 млн грн – СБУ;

5,1 млн грн – ГБР.

При этом, если сравнить финансирование правоохранительных органов, окажется, что больше всего дали результат те, кто меньше всего получил денег из бюджета. Так:

на одного сотрудника НАБУ в 2020-м выделили 1,32 млн грн (920 млн на 700 человек);

на одного сотрудника ГБР – 885,3 тыс. (1,42 млрд на 1600 человек);

на одного сотрудника СБУ – 451,2 тыс. (12,18 млрд на 27 тыс. человек);

на одного налоговика – 329,1 тыс. (11,9 млрд на 36 154 человек);

на одного сотрудника Нацполиции – 258,7 тыс. грн (33,64 млрд на 130 тыс. человек).

Финансирование правоохранительных органов

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский гарантировал послам стран G7 сохранение за Артемом Сытником должности директора Национального антикоррупционного бюро, после того как Конституционный Суд признал неконституционными некоторые положения закона о НАБУ.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой касательно вероятной недостоверной информации в ее декларации.